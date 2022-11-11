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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Jesus’tan yerli dokunuş

Samet YÜKSEL
Jesus’tan yerli dokunuş

68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolcuların gelişimine büyük katkı verdi. Arda Güler ve İsmail Yüksek’i A Milli Takım’a kazandırırken, Emre Mor’un da tekrar davet almasını sağladı

F.Bahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus, yerli oyuncuların da performansını yukarıya çekti… Başta Emre Mor olmak üzere bazı oyuncuların yeniden Ay-Yıldızlılar'a dönüşünü sağlayan Portekizli çalıştırıcı, dokunuşları ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da işini kolaylaştırdı.
ALTAY Bayındır'a eleştirilerde bulunan taraftara seslenen Jesus, genç kaleciye desteğiyle öz güvenini yerine getirdi, moral aşıladı.

SERDAR AZİZ'İ ÇOK VERİMLİ KULLANDI.
Tecrübeli stoperin formunu yükseltti.
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.
FERDİ Kadıoğlu'ndan makine gibi bir sağ bek oluşturdu. Genç oyuncuyu hem savunmada hem de hücumda geliştirdi. Milli Takım için önemli bir koz.
EMRE Mor'u kendine getirdi. Yetenekli oyuncuya güvenen tecrübeli teknik adam, 25 yaşındaki ismin yeniden Milli Takım'dan davet almasını sağladı.
ARDA Güler'i en doğru maçlarda sahaya süren Jesus, fizik olarak üst üste maçlarla genç oyuncusunu yıpratmadı.
Yıldız oyuncu da kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.
İRFAN Can Kahveci'ye de dokunan kurt hoca, bu sezon çok skorer bir İrfan ortaya çıkarttı. Hücumda gol noktalarında etkili bir orta sahaya dönüşen 27 yaşındaki oyuncu, oldukça formda bir şekilde Ay-Yıldızlılar'a katılacak.
68 yaşındaki teknik adam, İsmail Yüksek'i orta saha rotasyonuna kazandırdı. Crespo ve Arao ile birlikte tempolu maçlar çıkarttı. Genç futbolcuyu, savaşçı bir isim haline getirdi.



BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Arda Güler'in yeri A Milli Takım
F.BAHÇE'NIN bu sezonki formu ve oyun kalitesi Türk oyuncuları da ligin gözdesi haline getirdi. Kuntz daha önce burun kıvırdığı İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u çağırmak zorunda kaldı. Ferdi joker futbolcu olarak kadroda. Kendi takımında sağ ve sol iki kanatta da oynarken Kuntz, son maçlarda orta sahanın ortasında görevlendirdi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin değil, 'Türkiye'nin' oyuncusu. Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakaları oynayabileceğini gösterdi. Kapasite olarak Ümit Milli Takımı'nın üstünde ve herkes onu A Milli Takım'da görmek istiyor. Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti, bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu dışında 'çok formda' dediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu Milli Takım'a da yansıyor.

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Jesus’tan yerli dokunuş
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