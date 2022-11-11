Jesus’tan yerli dokunuş

F.Bahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus, yerli oyuncuların da performansını yukarıya çekti… Başta EmreMor olmak üzere bazı oyuncularınyeniden Ay-Yıldızlılar'adönüşünü sağlayan Portekizli çalıştırıcı, dokunuşları ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da işini kolaylaştırdı.
ALTAY Bayındır'a eleştirilerde bulunan taraftara seslenen Jesus, genç kaleciye desteğiyle öz güvenini yerine getirdi, moral aşıladı.
SERDAR AZİZ'İ ÇOK VERİMLİ KULLANDI. Tecrübeli stoperin formunu yükseltti.
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.
FERDİ Kadıoğlu'ndan makine gibi bir sağ bek oluşturdu. Genç oyuncuyu hem savunmada hemde hücumda geliştirdi. Milli Takım için önemli bir koz.
EMRE Mor'u kendine getirdi. Yetenekli oyuncuyagüvenen tecrübeli teknik adam, 25 yaşındaki isminyeniden Milli Takım'dan davet almasını sağladı.
ARDA Güler'i en doğru maçlarda sahaya süren Jesus, fizikolarak üst üste maçlarla genç oyuncusunu yıpratmadı.
Yıldız oyuncu da kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.
İRFAN Can Kahveci'ye de dokunan kurt hoca, bu sezon çok skorer bir İrfan ortaya çıkarttı. Hücumda gol noktalarındaetkili bir orta sahaya dönüşen 27 yaşındaki oyuncu,oldukça formda bir şekilde Ay-Yıldızlılar'a katılacak.
68 yaşındaki teknik adam, İsmail Yüksek'i orta saha rotasyonuna kazandırdı. Crespo ve Arao ile birlikte tempolu maçlar çıkarttı. Genç futbolcuyu, savaşçı bir isim haline getirdi.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Arda Güler'in yeri A Milli Takım F.BAHÇE'NIN bu sezonki formu ve oyun kalitesi Türk oyuncuları da ligin gözdesi haline getirdi. Kuntz daha önce burun kıvırdığıİrfan Can Kahveci ile EmreMor'u çağırmak zorunda kaldı. Ferdi joker futbolcu olarak kadroda. Kendi takımında sağ ve sol iki kanatta da oynarken Kuntz, son maçlarda orta sahanın ortasında görevlendirdi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin değil, 'Türkiye'nin' oyuncusu. Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakaları oynayabileceğini gösterdi. Kapasite olarakÜmit Milli Takımı'nın üstündeve herkes onu A Milli Takım'dagörmek istiyor. Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti, bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu dışında 'çokformda' dediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu Milli Takım'a da yansıyor.