Jesus’tan yerli dokunuş

F.Bahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus, yerli oyuncuların da performansını yukarıya çekti…Portekizli çalıştırıcı, dokunuşları ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da işini kolaylaştırdı.ALTAY Bayındır'a eleştirilerde bulunan taraftara seslenen Jesus,öz güvenini yerine getirdi, moral aşıladı.Fenerbahçe, Serdar Aziz'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.FERDİ Kadıoğlu'ndan makine gibi bir sağ bek oluşturdu.Milli Takım için önemli bir koz.EMRE Mor'u kendine getirdi.ARDA Güler'i en doğru maçlarda sahaya süren Jesus,Yıldız oyuncu da kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.İRFAN Can Kahveci'ye de dokunan kurt hoca, bu sezon çok skorer bir İrfan ortaya çıkarttı.68 yaşındaki teknik adam, İsmail Yüksek'i orta saha rotasyonuna kazandırdı. Crespo ve Arao ile birlikte tempolu maçlar çıkarttı. Genç futbolcuyu, savaşçı bir isim haline getirdi.BİR GÖRÜŞArda Güler'in yeri A Milli Takımbu sezonki formu ve oyun kalitesi Türk oyuncuları da ligin gözdesi haline getirdi.Ferdi joker futbolcu olarak kadroda. Kendi takımında sağ ve sol iki kanatta da oynarken Kuntz, son maçlarda orta sahanın ortasında görevlendirdi. Arda Güler, Fenerbahçe'nin değil, 'Türkiye'nin' oyuncusu. Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakaları oynayabileceğini gösterdi.Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti, bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çalhanoğlu dışındadediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu Milli Takım'a da yansıyor.