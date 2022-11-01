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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Jorge Jesus’un hareketi olay yarattı

Jorge Jesus’un hareketi olay yarattı
Jorge Jesus'un İstanbulspor maçında ev sahibi takımdan İbrahim Yılmaz'a yaptığı müdahale, sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş, Trabzonspor ve G.Saraylı taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya ceza verilmesi gerektiği konusunda birleşti. Jesus, bir pozisyonda yerde kalan ve sakatlık geçiren İstanbulsporlu oyuncuya önce ayağı ile dokundu, sonrasında da kalk işareti yaptı ve "Ne oldu?" diye söylendi. Sonrasında ise İbrahim'in başını okşadı. İbrahim ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Önemsiz bir durum, şaka yollu bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok."

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Jorge Jesus’un hareketi olay yarattı
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