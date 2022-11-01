Jorge Jesus’un hareketi olay yarattı

Jorge Jesus'un İstanbulspor maçında ev sahibi takımdan İbrahim Yılmaz'ayaptığı müdahale, sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş, Trabzonspor ve G.Saraylı taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya ceza verilmesi gerektiği konusunda birleşti. Jesus, bir pozisyonda yerde kalan ve sakatlık geçiren İstanbulsporlu oyuncuya önce ayağı ile dokundu,sonrasında da kalk işareti yaptı ve "Ne oldu?" diye söylendi. Sonrasında ise İbrahim'in başını okşadı. İbrahim ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Önemsiz bir durum, şaka yollu birhareket. Sonrasında da başımı okşadızaten. Büyütülecek bir durum yok."