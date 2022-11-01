Jorge Jesus’un hareketi olay yarattı

Jorge Jesus'un İstanbulspor maçındasosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş, Trabzonspor ve G.Saraylı taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya ceza verilmesi gerektiği konusunda birleşti. Jesus, bir pozisyonda yerde kalan ve sakatlık geçiren İstanbulsporlu oyuncuya önceve "Ne oldu?" diye söylendi. Sonrasında ise İbrahim'in başını okşadı. İbrahim ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi: