Jorge Jesus’un vazgeçilmezi Szalai

Lig ve Avrupa'da toplam 12 maça çıkan Fenerbahçe bu haftayı bay geçerken bu işe en çok Attila Szalai sevindi! Macar futbolcu, performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca, rotasyon yapıp her oyuncudan faydalanmaya çalışırken Szalai'ye 12 maçın tamamında 1030 dakika süre verdi.

Jesus, 24 yaşındaki stoper gibi Rossi'den de 12 maçın tamamında faydalandı ancak Uruguaylı yıldız 803 dakika görev aldı. Sahada kalma süresi olarak bakıldığında 1030 dakika ile ilk sırada olan Macar stoperi, 12 karşılaşmanın 11'inde 1020 dakika oynayan kaleci Altay ile 10 karşılaşmada 896 dakika süre alan Ferdi takip etti.

ACI VERICI BİR KARAR

Bu arada Bruma'nın Fenerbahçe'de liste dışı kalması Hollanda'da büyük yankı buldu. Voetbal International konuyla ilgili haberini 'Fenerbahçe Bruma için acı verici bir karar aldı' başlığıyla yayımladı. Haberin içinde oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Voetbal Primeur da, 'Bruma için bir aksilik daha' başlığını kullanıp, "Yabancı sınırı nedeniyle Bruma'ya ne olacağı belli değil" denildi.

RENNES FAVORİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef ilk hafta AEK Larnaca'yı 2-1 yenen rakibi mağlup edip grupta avantajlı duruma gelmek. Maçın İddaa oranları ise Rennes'i favori gösteriyor. Fransız ekibinin galibiyet oranına 1.58, F.Bahçe'ye 4.04 verilirken, beraberlik oranı 3.24 olarak açıklandı.