Jorginho için 10 milyon Euro

n liberoya yıldız bir isim düşünen Fenerbahçe, Jorginho ile ilgileniyor. Sarılacivertliler, hem İtalya hem de Brezilya pasaportu taşıyan 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Arsenal'e teklif götürdü ancak İngiliz ekibindencevabını aldı. Fenerbahçe'nin, kontratı haziran 2024'de bitecek oyuncuya 3 milyon Euro maaş, Arsenal'e de 10 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı öğrenildiOrta saha transferinin en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.