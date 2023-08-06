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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Jorginho için 10 milyon Euro

Samet YÜKSEL
Jorginho için 10 milyon Euro

Kiralama teklifine olumsuz yaklaşan Arsenal’e tatmin edici bir bonservisle gitmeye hazırlanan Kanarya’nın oyuncuya vermeyi düşündüğü rakam ise 3 milyon Euro

Ön liberoya yıldız bir isim düşünen Fenerbahçe, Jorginho ile ilgileniyor. Sarılacivertliler, hem İtalya hem de Brezilya pasaportu taşıyan 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Arsenal'e teklif götürdü ancak İngiliz ekibinden "Kiralık olmaz, bonservisiyle verebiliriz" cevabını aldı. Fenerbahçe'nin, kontratı haziran 2024'de bitecek oyuncuya 3 milyon Euro maaş, Arsenal'e de 10 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, öncelik verdiği deneyimli 6 numaranın alternatifi olarak ise Ndombele ve Krunic ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Orta saha transferinin en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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Jorginho için 10 milyon Euro
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