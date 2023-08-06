Jorginho için 10 milyon Euro

Kiralama teklifine olumsuz yaklaşan Arsenal’e tatmin edici bir bonservisle gitmeye hazırlanan Kanarya’nın oyuncuya vermeyi düşündüğü rakam ise 3 milyon Euro
Ön liberoya yıldız bir isim düşünen Fenerbahçe, Jorginho ile ilgileniyor. Sarılacivertliler, hem İtalya hem de Brezilya pasaportu taşıyan 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Arsenal'e teklif götürdü ancak İngiliz ekibinden "Kiralık olmaz, bonservisiyle verebiliriz" cevabını aldı. Fenerbahçe'nin, kontratı haziran 2024'de bitecek oyuncuya 3 milyon Euro maaş, Arsenal'e de 10 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, öncelikverdiği deneyimli 6 numaranın alternatifi olarakise Ndombele ve Krunic ile de pazarlıklarınısürdürüyor. Orta saha transferinin en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.