Jorj Jezuş!

Tribünler ismini haykırıyor ama yanlış telaffuzdan anlaşılmıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçının ardından "BuradaPortekiz'de kazandığımdanaz kazanıyorumama buraya gelmemdekien büyük etken paradeğil, F.Bahçe taraftarınınbeni çok istemesi" dedi. Futbolseverlerin çağrısına rağmen tribünlere niye gitmediği sorulduğunda ise bunu fark etmediği ortaya çıktı. Portekizce'de "JorjJezuş" olarak telaffuz edilen tecrübeli hocaya Türkiye'de isminin nasıl söylendiği anlatıldı. 68 yaşındaki teknikadam da Kadıköy'dekiilk maçta taraftarı selamlayacağınısöyledi.