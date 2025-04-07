Jose Mourinho neşteri vurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilmesinin ardından ilk 11'de büyük bir değişime gitti. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında kaleden başlayıp, hücuma kadar birçok ismi kulübeye çekerken aynı zamanda formasyon olarak da 4'lü savunmaya dönüş yaptı. Mourinho, ideal 11'inden tam 7 oyuncu değiştirdi. Savunmada Çağlar, Yusuf, orta sahada Oğuz ve hücumda En-Nesyri ile Talisca formalarını kaybetti. Kaleci İrfan Can ile Kostic ise kadroya alınmadı. Yerlerine Livakovic, Osayi, Maximin, Tadic, Dzeko ve Djiku sahadaydı. Sakatlıkları bulunmayan Kostic ve Diego Carlos yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı. Teknik heyet, ikinci yarıda ise Djiku-Talisca değişikliğiyle tekrardan 3'lüye döndü.

121 GÜN SONRA ALKIŞLARI ALDI

Saint-Maximin, ligde 121 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor önünde 67 dakika sahada kalan Fransız sol kanat, Talisca'nın ikinci golünde asisti yapan isimdi. 2 kilit pas, 7 ikili mücadele kazanma, yüzde 71'lik pas isabetiyle oyunu tamamladı.