Jose Mourinho: Transfer istemedim

Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Jose Mourinho, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi. Cristiano her zaman Cristiano'dur ancak ben istemiyorum, çünkü forvetlerimden memnunum.? Ocak ayı transferlerini sevmem, böyle bir talebim olmadı. Asla 'hayır' demesem de kalkıp Ali Bey ve Acun Bey'in üzerinde baskı kurmuyorum" dedi.G.Saray'a karşı aldığı mağlubiyetle psikolojik çöküntüye girdiği söyleyen Mourinho, "Bizi yenebilecek kaliteye sahipler. Derbi galibiyeti onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Biz de kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek" diye konuştu., temiz bir şekilde kazanamayacaksa, kaybetmeyi tercih edeceğini de belirtti. Portekizli hoca, "Guardiola benim için 'Ben 6 kupa kazandım, o 3 kupa' demiş. Ancak ben adil ve temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibi benden iyi olduğu için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.F.BAHÇE'NİN deneyimli hocası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine ilişkin ise şunları söyledi: "Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunları belirtmem gerekiyor;Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm".