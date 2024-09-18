Jose Mourinho’dan takıma merkez uyarısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, G.Saray analizini hazırladı. Adeta Samandıra'da sabahlayan Portekizli hocanın, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda oyuncularına ilk uyarısı orta sahanın merkezi oldu. Rakibin Abdülkerim ile başlayan ataklarının Torreira, Sara, Mertens şeklinde ilerleyerek merkezden tehlike oluşturduğunun notunu alan Mourinho'nun, bu bölge için özel önlemler alacağı kaydedildi.lacivertli ekipte Djiku ve Kostic takımla çalışmalara başladı. Alanya maçında sakatlanan Djiku, Kasımpaşa karşısında da oynamamıştı. Bireysel çalışmalar yapan yeni transfer Kostic de dün idmandaydı. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Mert Müldür de iyi durumda.