Jose soldan vuracak!

Sarı-lacivertli takımda Jose Mourinho, derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor. Tüm ekibiyle Samandıra'da uzun mesailer yaparak Galatasaray'ı analiz eden Portekizli, dün taktik çalışmalarına takımıyla birlikte başladı.Abdülkerim ve Jakobs'un olduğu taraftan atakları geliştirecek olan Kanarya, Samandıra'da Mert Müldür, Tadic, Szymanski üçlüsü ile bu plana yoğunlaştı.Sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Mourinho, pas bağlantısında son derece etkisiz olan, top kontrolleri de iyi olmayan En-Nesyri'yi kulübeye çekecek.Yıldız oyuncunun sırtı dönük bir şekilde oynayabilmesi de büyük artı oluştururken, Faslı forvet kulübe gücü olarak yer alacak ve ikinci yarıda oyuna dahil edilecek.FENERBAHÇE Kulübü, Galatasaray'ıveşikâyet etti. Yapılan açıklamada, bazı oyuncuların maaşlarını düşük gösterilmesi, kombine satışlarının bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması ve