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Giriş Tarihi: 3.11.2022

Kaan Ayhan iddiası!

Kaan Ayhan iddiası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-2 kazanılan İstanbulspor maçının ardından kadrodaki stoper azlığına dikkat çekerken İtalyan basınından bir kez daha Kaan Ayhan iddiası geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre yabancı sınırı nedeniyle yerli stopere yönelen Fenerbahçe, kariyerini Sassuolo'da sürdüren Kaan Ayhan ile anlaşmaya çok yakın. Haberin detayında sarılacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kiralayacağı, daha sonra da bonservisini alacağı belirtildi.

5 İSİM POLONYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
UKRAYNA'DAKI savaş hali nedeniyle Polonya'da oynanacak Dinamo Kiev maçının kadrosuna sakatlıkları bulunan 5 futbolcu alınmadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden kaleci İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres İstanbul'da bırakıldı.

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Kaan Ayhan iddiası!
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