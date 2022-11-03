Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-2 kazanılan İstanbulspor maçının ardından kadrodaki stoper azlığına dikkat çekerken İtalyan basınından bir kez daha Kaan Ayhan iddiası geldi. Todofichajes'teyer alan habere göreyabancı sınırı nedeniyleyerli stopere yönelenFenerbahçe, kariyeriniSassuolo'da sürdürenKaan Ayhan ileanlaşmaya çok yakın. Haberin detayında sarılacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kiralayacağı, daha sonra da bonservisini alacağı belirtildi.
5 İSİM POLONYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
UKRAYNA'DAKI savaş hali nedeniyle Polonya'da oynanacak Dinamo Kiev maçının kadrosuna sakatlıkları bulunan 5 futbolcu alınmadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden kaleci İrfanCan Eğribayat, Mert HakanYandaş, Diego Rossi, GustavoHenrique ve Luan Peres İstanbul'da bırakıldı.