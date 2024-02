Kadıköy çıkmazı!

karşılaşma sonrası önemli mesajlar verdi: "Kolay bir gol yedik ve sebepsiz bir şekilde geri düştük. İkinci yarıya çıkarken taraftarlarımızla beraber maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ki öyle de oldu. Öne geçtik ama bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerek. Şampiyon olmak istiyorsak sahamızda Alanyaspor'a puan kaybetmememiz lazım. İşler iyi gitmiyorsa lider oyuncuların öne çıkması gerekiyor. Takım adına sorumluluk almak zorundayız. Ben de kendi adıma böyle yapmaya çalıştım. Beraber kalabilmemiz için taraftarlarımızla bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Her şeyden çok buna ihtiyacımız var."İKİNCİ yarıda Cengiz'in yerine giren İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi: "Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün (dün) tutamadık, 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz."ALANYASPOR'UN Angolalı sol kanat oyuncusu Augusto, bu sezon 3 gol-1 asiste ulaştı. 23 yaşındaki futbolcu, gollerinin 3'ünü de İstanbul deplasmanında (Pendik/F.Bahçe), asistini de yine bir İstanbul takımı olan Başakşehir'e karşı buldu. Dün gece Akdeniz temsilcisini sırtlayan oyuncu, karşılaşma sonrası şunları söyledi:Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, gol orucunu bozdu. 10 Ocak'ta Kadıköy'de oynanan ve 7-1 kazanılan Konya maçında hat-trick yapan Boşnak yıldız, sonrasında sessizliğe bürünmüştü. 5 maç sonra topu filelerle buluşturdu.