Kadıköy mercek altında

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, scout akınına uğradı... Süper Lig'de zirve yarışındaki en kritik müsabakada iki takımın da yıldız oyuncuları, takip altındaydı.Yetkililer 90 dakika boyunca performanslar üzerine not tutarken devre arasında oyuncuların bir kısmı ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanabilir.