Kadıköy ruhu canlandı

zun senelerdir Kadıköy'de inişli çıkışlı bir grafik çizen F.Bahçe, bu sezon ise farklı görüntü sergiliyor. Bazı sezonlarda deplasmanlarda daha çok galibiyet alan sarı-lacivertliler, evinde bu yıl coşkulu ve heyecanlı.Ligde oynadığı son 20 maçın 19'unda yenilmeyen F.Bahçe. son 9 müsabakanın 8'inde ise en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Kadıköy atmosferi hücum futboluna olumlu yansırken, 12. adam bu sezon hiçbir maçta takımını yalnız bırakmadı.