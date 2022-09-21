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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Kadıköy ruhu canlandı

Kadıköy ruhu canlandı

Bu sezon Ülker Stadı’nda dolu tribünler önünde büyük bir coşkuyla oynayan F.Bahçe, iç sahadaki 8 resmi maçında 24 kez fileleri sarstı

Uzun senelerdir Kadıköy'de inişli çıkışlı bir grafik çizen F.Bahçe, bu sezon ise farklı görüntü sergiliyor. Bazı sezonlarda deplasmanlarda daha çok galibiyet alan sarı-lacivertliler, evinde bu yıl coşkulu ve heyecanlı. Süper Lig'de oynadığı 4 iç saha maçında 14 gol atan Kanarya, 4 Avrupa sınavında da 10 kez fileleri sarstı ve evinde her 30 dakikada bir gol attı. Ligde oynadığı son 20 maçın 19'unda yenilmeyen F.Bahçe. son 9 müsabakanın 8'inde ise en az 2 gol atma başarısı gösterdi. Kadıköy atmosferi hücum futboluna olumlu yansırken, 12. adam bu sezon hiçbir maçta takımını yalnız bırakmadı.

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Kadıköy ruhu canlandı
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