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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Kadıköy’de gövde gösterisi

Kadıköy’de gövde gösterisi

5. dakikada Rossi ile perdeyi açan sarı-lacivertliler, ardından Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can ile farka koştu. Akdeniz ekibine 90 dakika boyunca adeta nefes aldırmayan Kanarya, Pedro ile bir de penaltıdan faydalanamadı

Hızlı ve coşkulu oyunuyla rakiplerine gözdağı veren F.Bahçe, milli araya moralli girdi

BAŞLANGIÇ USTASI ROSSİ!
5. dakikada Valencia'nın pasında savunmanın ayak koyduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Rossi, tribünleri coşturdu. Hakkında transfer söylentileri çıkan Uruguaylı futbolcu, bu sezon ilk kez fileleri sarsarken, ligde attığı son üç gol maçların ilk 10 dakikasında geldi. Çıktığı 14. resmi karşılaşmada 1 gol-6 asistle bu sezon takımına en çok katkı veren isimlerden oldu.

DURDURULAMAZ GÜÇ!
F.Bahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Valencia, tutulmuyor! Bu sezon takımına büyük katkı yapan oyuncu, dün Alanya ağlarını havalandırarak gol sayısını 8'e çıkardı. Tüm kulvarlarda 77 dakikada bir gol atan tecrübeli futbolcu, ligde krallık yarışında ilk sıraya oturdu (7).

JESUS MEST OLDU
Maç öncesi F.Bahçeli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu teknik direktör Jorge Jesus'un dün keyfi yerindeydi. Takımının hızlı oyunundan memnun olan Portekizli hoca, Rossi'nin golünü çok beğendi. Ellerini açarak mutluluğunu gösteren Jesus, bu sezon ilk kez bir gole reaksiyon verdi.

MAAŞINI KENDİ ÖDEDİ
Gustavo Henrique, performansıyla kendi maaşını ödüyor. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçında 1 gol atıp, 1 asist yapan Brezilyalı stoper, Alanyaspor'a karşı ağları bulmasıyla kulüp kasasına 13.8 milyon TL katkı sağladı. 1 milyon Euro (18.2 milyon TL) kazanan Gustavo, maaşının % 76'sını çıkardı.

KANARYA REKOR KIRDI
BU sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Ayrıca sarı-lacivertliler, ligde en fazla gol kaydeden (20), gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım oldu. Kanarya'nın golleri, 15 farklı oyuncudan geldi.

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Kadıköy’de gövde gösterisi
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