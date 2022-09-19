Kadıköy’de gövde gösterisi

Hızlı ve coşkulu oyunuyla rakiplerine gözdağı veren F.Bahçe, milli araya moralli girdi5. dakikada Valencia'nın pasında savunmanın ayak koyduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Rossi, tribünleri coşturdu. Hakkında transfer söylentileri çıkan Uruguaylı futbolcu, bu sezon ilk kez fileleri sarsarken, ligde attığı son üç gol maçların ilk 10 dakikasında geldi. Çıktığı 14. resmi karşılaşmada 1 gol-6 asistle bu sezon takımına en çok katkı veren isimlerden oldu.F.Bahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Valencia, tutulmuyor! Bu sezon takımına büyük katkı yapan oyuncu, dün Alanya ağlarını havalandırarak gol sayısını 8'e çıkardı. Tüm kulvarlarda 77 dakikada bir gol atan tecrübeli futbolcu, ligde krallık yarışında ilk sıraya oturdu (7).Maç öncesi F.Bahçeli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu teknik direktör Jorge Jesus'un dün keyfi yerindeydi. Takımının hızlı oyunundan memnun olan Portekizli hoca, Rossi'nin golünü çok beğendi. Ellerini açarak mutluluğunu gösteren Jesus, bu sezon ilk kez bir gole reaksiyon verdi.Gustavo Henrique, performansıyla kendi maaşını ödüyor. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçında 1 gol atıp, 1 asist yapan Brezilyalı stoper, Alanyaspor'a karşı ağları bulmasıyla kulüp kasasına 13.8 milyon TL katkı sağladı. 1 milyon Euro (18.2 milyon TL) kazanan Gustavo, maaşının % 76'sını çıkardı.sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Ayrıca sarı-lacivertliler, ligde en fazla gol kaydeden (20), gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım oldu. Kanarya'nın golleri, 15 farklı oyuncudan geldi.