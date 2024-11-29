Kadıköy’de iş biter

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, S.Prag galibiyetini şöyle yorumladı: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Harikaydılar.
İlk yarı zaman zaman defansif hatalar yaptık ama ikinci yarı bunu düzelttik. Rakibimizin adam adama oynadığını biliyorduk.
Zaman içinde düşeceklerdi. Maçı idare etmek zordu. Çok fazla sarı kart vardı. Kulübede yeterince oyuncumuz yoktu. Şimdi artık şunu söyleyebilirim, üst tura çıkmayı kendi evimizde belirleyebiliriz.
Union dışındaki tüm maçlarımız zordu. Kadıköy'de kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Ama şimdi ligi düşünmek zorundayız. Çünkü pazartesi günü zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Samet bir profesyonel. Konuşmak, ağlamak ve menajerini konuşturmak yerine kendini hep hazır tuttu. 3 maçtır oynuyor. Çok mutluyum."