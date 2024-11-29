Kadıköy’de iş biter

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, S.Prag galibiyetini şöyle yorumladı:İlk yarı zaman zaman defansif hatalar yaptık ama ikinci yarı bunu düzelttik.Zaman içinde düşeceklerdi. Maçı idare etmek zordu. Çok fazla sarı kart vardı.Union dışındaki tüm maçlarımız zordu. Kadıköy'de kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Ama şimdi ligi düşünmek zorundayız. Çünkü pazartesi günü zor bir karşılaşmaya çıkacağız.