Kadıköy’de isyan&haykırış

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de hüsran yaşanmıştı. Dün Athletic Bilbao karşısına büyük umutlarla çıkan sarı-lacivertliler, yine sahadan boynu bükük ayrıldı. Henüz maçın 5. dakikasında Samet Akaydın'ın hatalı pası sonrası gelen golle takım geri düşünce tepkiler başladı. Samet, oyundan alındığı devre arasına kadar top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.Oyundan ve skordan tatmin olmayan taraftarların bir kısmı büyük tepki gösterdi. Tribünlerden "Ali Koç istifa, yönetim istifa", "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin", "Ooooo Aziz Yıldırım" tezahüratları yükseldi.İlk yarının bitimiyle oyundan alınan Samet Akaydın, 47 kez topla buluştu. 40 pasında yüzde 90 isabet sağlayan 30 yaşındaki stoper, 3 ikili mücadeleye girerken 2'sini kazandı. 2 de top uzaklaştırsa da golde yaptığı hata sebebiyle taraftarların tepkisine engel olamadı.