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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Kadıköy’de sezon finali!

Kadıköy’de sezon finali!

Kanarya, ya kazanıp umuda sarılacak ya da teslim olacak. Beklentilerin uzağında kalan Fırtına, prestij için oynayacak

Süper Lig heyecanı bugün tek maçla yaşanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, final niteliği taşıyan müsabakada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin başlama saati 20.00... Galatasaray'ın İstanbul galibiyeti, Fenerbahçe'nin stresini ikiye katladı. Maç eksiği ile rakibinin 8 puan gerisinde kalan Kanarya'nın gelecek haftalara umutlu girmesi için kazanmaktan başka şansı yok. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Fırtına ise maça sezon finali olarak bakıyor. Trabzonspor, taraftarlarına 3 puan hediye etmek isterken bir diğer hedef de deplasmanda ve Kadıköy'de kazanamama serisini bitirmek.

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Kadıköy’de sezon finali!
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