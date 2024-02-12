Kadıköy’de tartışılan 3 pozisyon

F.BAHÇE-ALANYASPOR müsabakasına tartışılan pozisyonlar damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında turuncu-yeşilliler, sarı kartı bulunan Cengiz Ünder için Balkovec'in kulağına darbesi sonrası kart bekledi.
Ancak hakem Çağdaş Altay, sadece faul değerlendirmesinde bulundu. Hakem Altay, Richard'ın ayağına sert giren Tadic'i de sarı kartla cezalandırdı.
Alanyasporlular bu pozisyonda da kırmızı kart gösterilmesi yönünde itiraz etse de karar değişmedi. İkinci yarının hemen başında ise bir serbest vuruş sonrası F.Bahçeli Djiku ile Alanyasporlu Augusto arasında ikili mücadele yaşandı.
Djiku yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan izleme tavsiyesi gelmeyince karar geçerli sayıldı. Sosyal medyada da bu pozisyon tartışma konusu oldu.