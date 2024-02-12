Kadıköy’de tartışılan 3 pozisyon

F.BAHÇE-ALANYASPOR müsabakasına tartışılan pozisyonlar damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında turuncu-yeşilliler, sarı kartı bulunanAncak hakem Çağdaş Altay, sadece faul değerlendirmesinde bulundu.Alanyasporlular bu pozisyonda da kırmızı kart gösterilmesi yönünde itiraz etse de karar değişmedi. İkinci yarının hemen başında ise bir serbest vuruş sonrasıDjiku yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan izleme tavsiyesi gelmeyince karar geçerli sayıldı. Sosyal medyada da bu pozisyon tartışma konusu oldu.