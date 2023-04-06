Kadıköy’de yüksek ateş!

Sevilla'ya elenip Avrupa defterinikapatan, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4gol yiyerek Süper Lig'deşampiyonluk yarışındayara alan Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki gün Başkan AliKoç yöneticilerle,tesislere çıkarma yapmış,Jorge Jesus'la 3 saatsüren görüşme gerçekleştirmişti. Kupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.
KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK
Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyetve bu kulvarda da havluatmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
EL ELE GÜVEN POZU
Başkan Ali Koç, Samandıra'daki görüşme sonrası Jesus'la el ele poz vererek kupa öncesi hocasına ve takıma destek olduğunu göstermişti. Bu görüntüleri Portekizli hoca da dün sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ZORLU MAÇ A SPOR'DA
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.