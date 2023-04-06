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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Kadıköy’de yüksek ateş!

Samet YÜKSEL
Kadıköy’de yüksek ateş!

Farklı Beşiktaş yenilgisiyle Süper Lig’de şampiyonluk inancını yitiren sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’na sarıldı. Hedef; Kayserispor’u mağlup edip yarı finale kalarak güven tazelemek

Sevilla'ya elenip Avrupa defterini kapatan, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4 gol yiyerek Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki gün Başkan Ali Koç yöneticilerle, tesislere çıkarma yapmış, Jorge Jesus'la 3 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Kupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.

KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK
Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyet ve bu kulvarda da havlu atmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



EL ELE GÜVEN POZU
Başkan Ali Koç, Samandıra'daki görüşme sonrası Jesus'la el ele poz vererek kupa öncesi hocasına ve takıma destek olduğunu göstermişti. Bu görüntüleri Portekizli hoca da dün sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ZORLU MAÇ A SPOR'DA
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

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Kadıköy’de yüksek ateş!
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