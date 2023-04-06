Kadıköy’de yüksek ateş!

evilla'ya elenip10 kişi kalanFenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki günKupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. AncakBu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Başkan Ali Koç, Samandıra'daki görüşme sonrası Jesus'la el ele poz vererek kupa öncesi hocasına ve takıma destek olduğunu göstermişti. Bu görüntüleri Portekizli hoca da dün sosyal medya hesaplarından paylaştı.ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.