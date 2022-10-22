Kadıköy’de zirve aşkına

Bir yanda F.Bahçe’ye enerji aşılayan Jorge Jesus, diğer tarafta ise Başakşehir’i zirve yarışına sokan Emre Belözoğlu… Gözler bugün 20.00’de Ülker Stadı’ndaki dev maçta
Süper Lig'de gizli lider olarak gösterilen 2 takım bugün kozlarını paylaşıyor. Birer maç eksikleri ile 21 puanlı Adana Demirspor'un ardından 20 puanla takipteki F.Bahçe ile M.Başakşehir, Ülker Stadı'nda 20.00'de karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'ikonuk ettiği son 5 lig maçında 2 kez kazanabilirken, 2 beraberlikve 1 mağlubiyet aldı. 2007-08 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 28 maçta ise sarı-lacivertliler, 14-11 üstün durumda.. 3 maç beraberlikle sona ererken, Kanarya 39, Bozbaykuşlar ise 32 kezağları havalandırdı. Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Konuk takımdaise kart cezalısı Youssouf Ndayishimiyesahada olamayacak.
2.22'LIK ORTALAMA YAKALADI
Sarı-lacivertli kulübün başında ilk sezonunda 19 resmi maça çıkan Jesus, 12 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Portekizli hocanın ligdeki 9maç sonunda puan ortalaması ise 2.22 oldu.
JESUS'UN PLANI 3'LÜ SAVUNMA Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e karşı Serdar Aziz, Henrique ve Szalai üçlü defans kurgusuyla sahaya çıkacak. Ferdi Kadıoğlu'nun forması garanti, A.Gücü maçında oynayan Osayi Samuel'in ise kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sol bekte Alioski veya Lincoln forma giyecek. Hücum hattında son haftaların formda ismi Batshuayi ilk 11'de olacak.
TARAFTARLAR ALTAY'I BEKLİYOR Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe taraftarları Altay Bayındır'a sevgi tezahüratlarında bulunmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda performansındandolayı eleştiriler alan 24yaşındaki kaleciye bugün ÜlkerStadyumu'nda yaklaşık 45 bintaraftar maç öncesinde yoğunsevgi gösterilerinde bulunacakve tribünlereçağıracak.
BAŞAKŞEHİR'İN KALESİ DÜŞMÜYOR! Geride kalan 9 Süper Lig maçında 3 gol yiyen Medipol Başakşehir 1987-88 sezonundan (3puanlı sisteme geçilen) bu yana eniyi takım durumunda. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte ligdeki ilk golünü 8. haftada 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında yiyen turuncu-beyazlılar, 9. haftada ise kendi sahasında oynadığı mücadelede Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu.
TRİBÜNLER YİNE TAMAMEN DOLACAK F.Bahçe, bu sezon evindeki 10 maçı da kapalı gişe oynadı. Sarı-lacivertliler bugünkü Başakşehir mücadelesinde 11. kez dolu tribünlerle oynamaya hazırlanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 5, Avrupa'da da 5 maçta Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar, Başakşehir müsabakası için de çıkan tüm biletleri tüketti. Tribünlerde 45 bin taraftarolması bekleniyor.
EN ÇOK BELÖZOĞLU KAZANDI
Ekim 2021'de takımının başına geçen Emre Belözoğlu, bu süreçte en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam… 42yaşındaki çalıştırıcı, 39 maçta 23 kez kazandı ve2.03'lük puan ortalamasına ulaştı.
TERAZİYE KOYDUĞUNUZDA HANGİ TAKIM AĞIR BASIYOR?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Taktik savaşı bizleri bekliyor
BAŞAKŞEHIR, ligimizde sistemi en iyi oturmuş olan takım. Tabii bu uzun seneler aynı düzeni devam ettirmekten kaynaklandı. Bu maç son derece önemli. F.Bahçe, bilhassaseyircisi önünde etkili pres yapıyor.Başakşehir ise kalecinin de içindebulunduğu prese karşı geriden pasyaparak çıkmayı alışkanlık haline getirmişbir takım. Taktik savaşının en önemli noktası burası. Acaba Emre Belözoğlu bu maç için bu riskli anlayışı değiştirecek mi, bu çok önemli. Ndayishimiye'nin cezalı olması da Başakşehir'in en büyük dezavantajı.
GÜRCAN BİLGİÇ
Strateji ve tempo dolu bir maç olur
LIGIN ne oynadığı bilinen, karakteri oturmuş iki takımı karşılaşacak. Nefis bir strateji izleyeceğiz. Aynı maç içinde en az 2-3kere iki takım da formasyon değiştirecekveya sistem ile oynayacak. F.Bahçe saldıran ve arayan, Başakşehir ise durduran ve vuran anlayıştalar. Maçın Kadıköy'de olması, F.Bahçe'nin rakibe göre oynamaması bize tempo vadediyor. Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında oyunu kilitledi ve fırsattan yararlandı. Rakibin ön taraf baskısını çok akıllı pozisyon almalarla yok ederek kontrolü karşısına vermedi. Bu maçta da aynısını deneyecek. Aslında iki takım da gizlilider. Kazananın elinde bayrak olacak. Form durumu ve kalitesi F.Bahçe'yi öne çıkartıyor. Ama duran toplarıyla, rakibin risklerinin kullanımı ve bire bir oyunları ile çok heyecan verecek bir maç olacak. Eğer bir takımF.Bahçe'nin kaleden 47 metre uzakoynayan defansını tuzağa düşüreceksebu; Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'idir.
ALİ GÜLTİKEN
Sistem oturmuş oyuncular hazır
EV sahibi olarak F.Bahçe'nin önemli bir avantajı var... Bunun yanında, artık sistemioturmuş bütün oyuncuların hazırolduğu bir takımdan bahsediyoruz. Hem güvenleri yerine geldi hem de büyük bir coşku ile oynuyorlar. Bunun F.Bahçe adına önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Başakşehir açısından kolay bir karşılaşma değil. Fakat şunu iyi biliyoruz; Başakşehir topa sahip olarak oyun temposunu kontrol edebilen bir takım. O yüzdenmaçın büyük bölümünde bunudeneyip F.Bahçe'nin temposunudüşürmeyi deneyecekler. Bu tür bir oyun doğal olarak ev sahibi takımların oyun sistemini bozan bir şey. Bunu Beşiktaş karşısında yaptılar ve başaralı oldular. F.Bahçe buna ne kadar müsade eder, bunu maçın içinde göreceğiz. F.Bahçe'nin daha avantajlı olduğu amaBaşakşehir'in de karşılaşmaya ortakolma iradesinde olacağı bir maç olacak.
BÜLENT TİMURLENK
Forvet ile orta saha kapalı kutu
F.BAHÇE Kadıköy'de 5 maçta 3 kez puan kaybettiği Başakşehir'e karşı bundan daha moralli çıkamaz. Ligin en fazla net gol pozisyonuna giren (37) Jesus'un takımı rakiplerine en az şut fırsatı (72) tanıyan takım konumunda. Başakşehir, kalesini gole kapatarak ve Avrupa'da doludizgin giderek mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Ancak son 2-3 maçta hücum performanslarında önemli bir düşüş var. F.Bahçe'nin, hayati Rennes maçı öncesi aynı puandaki rakibi Başakşehir'i devirmek için elinde 10 gol, 3 asistle oynayan Valencia var. Portekizli teknik adam geçen hafta 3'lü defans ile çıktı. Belözoğlu'na karşı 4'lüyütercih etmesini bekliyorum. Elbette orta saha ve forvet tercihleri bu maçta da kapalı kutu olacak. Belözoğlu'nun takımı, Beşiktaş deplasmanında şanslıydı; tek hücumla galibiyeti aldı. Kadıköy'den yenilmeden çıkmak istiyorlarsa bundan fazlasını yapmalılar. Bu sezon F.Bahçe'nin alametifarikası olan önde pres ve Başakşehir'in oyun kurma kalitesi, tabelayı etkiler. Belözoğlu, cezalı Ndayishimiye'yi savunma kurgusunda veİstanbul maçında 2 golle galibiyeti getirenadam olarak hücumda çok arayacak.