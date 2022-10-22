Kadıköy’de zirve aşkına

Süper Lig'de gizli lider olarak gösterilen 2 takım bugün kozlarını paylaşıyor. Birer maç eksikleri ile 21 puanlı Adana Demirspor'un ardından 20 puanla takipteki F.Bahçe ile M.Başakşehir, Ülker Stadı'nda 20.00'de karşı karşıya geliyor.2007-08 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 28 maçta ise sarı-lacivertliler, 14-11 üstün durumda.. 3 maç beraberlikle sona ererken,Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.Sarı-lacivertli kulübün başında ilk sezonunda 19 resmi maça çıkan Jesus, 12 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor., Medipol Başakşehir'e karşı Serdar Aziz, Henrique ve Szalai üçlü defans kurgusuyla sahaya çıkacak. Ferdi Kadıoğlu'nun forması garanti, A.Gücü maçında oynayan Osayi Samuel'in ise kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sol bekte Alioski veya Lincoln forma giyecek. Hücum hattında son haftaların formda ismi Batshuayi ilk 11'de olacak.Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe taraftarları Altay Bayındır'a sevgi tezahüratlarında bulunmaya hazırlanıyor.kalan 9 Süper Lig maçında 3 gol yiyen Medipol BaşakşehirTeknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte ligdeki ilk golünü 8. haftada 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında yiyen turuncu-beyazlılar, 9. haftada ise kendi sahasında oynadığı mücadelede Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu.bu sezon evindeki 10 maçı da kapalı gişe oynadı. Sarı-lacivertliler bugünkü Başakşehir mücadelesinde 11. kez dolu tribünlerle oynamaya hazırlanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 5, Avrupa'da da 5 maçta Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar, Başakşehir müsabakası için de çıkan tüm biletleri tüketti. TribünlerdeEkim 2021'de takımının başına geçen Emre Belözoğlu, bu süreçte en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam…Taktik savaşı bizleri bekliyorBAŞAKŞEHIR, ligimizde sistemi en iyi oturmuş olan takım. Tabii bu uzun seneler aynı düzeni devam ettirmekten kaynaklandı. Bu maç son derece önemli.Taktik savaşının en önemli noktası burası. Acaba Emre Belözoğlu bu maç için bu riskli anlayışı değiştirecek mi, bu çok önemli. Ndayishimiye'nin cezalı olması da Başakşehir'in en büyük dezavantajı.Strateji ve tempo dolu bir maç olurLIGIN ne oynadığı bilinen, karakteri oturmuş iki takımı karşılaşacak. Nefis bir strateji izleyeceğiz.F.Bahçe saldıran ve arayan, Başakşehir ise durduran ve vuran anlayıştalar. Maçın Kadıköy'de olması, F.Bahçe'nin rakibe göre oynamaması bize tempo vadediyor. Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında oyunu kilitledi ve fırsattan yararlandı. Rakibin ön taraf baskısını çok akıllı pozisyon almalarla yok ederek kontrolü karşısına vermedi. Bu maçta da aynısını deneyecek.Form durumu ve kalitesi F.Bahçe'yi öne çıkartıyor. Ama duran toplarıyla, rakibin risklerinin kullanımı ve bire bir oyunları ile çok heyecan verecek bir maç olacak.Sistem oturmuş oyuncular hazırEV sahibi olarak F.Bahçe'nin önemli bir avantajı var...Hem güvenleri yerine geldi hem de büyük bir coşku ile oynuyorlar. Bunun F.Bahçe adına önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Başakşehir açısından kolay bir karşılaşma değil. Fakat şunu iyi biliyoruz; Başakşehir topa sahip olarak oyun temposunu kontrol edebilen bir takım.Bu tür bir oyun doğal olarak ev sahibi takımların oyun sistemini bozan bir şey. Bunu Beşiktaş karşısında yaptılar ve başaralı oldular. F.Bahçe buna ne kadar müsade eder, bunu maçın içinde göreceğiz.Forvet ile orta saha kapalı kutuF.BAHÇE Kadıköy'de 5 maçta 3 kez puan kaybettiği Başakşehir'e karşı bundan daha moralli çıkamaz. Ligin en fazla net gol pozisyonuna girenJesus'un takımı rakiplerine en az şut fırsatıtanıyan takım konumunda. Başakşehir, kalesini gole kapatarak ve Avrupa'da doludizgin giderek mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Ancakhücum performanslarında önemli bir düşüş var. F.Bahçe'nin, hayati Rennes maçı öncesi aynı puandaki rakibi Başakşehir'i devirmek için elinde 10 gol, 3 asistle oynayan Valencia var. Portekizli teknik adam geçen hafta 3'lü defans ile çıktı.Elbette orta saha ve forvet tercihleri bu maçta da kapalı kutu olacak. Belözoğlu'nun takımı, Beşiktaş deplasmanında şanslıydı; tek hücumla galibiyeti aldı. Kadıköy'den yenilmeden çıkmak istiyorlarsa bundan fazlasını yapmalılar. Bu sezon F.Bahçe'nin alametifarikası olan önde pres ve Başakşehir'in oyun kurma kalitesi, tabelayı etkiler. Belözoğlu, cezalıçok arayacak.