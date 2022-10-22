Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kadıköy’de zirve aşkına
Giriş Tarihi: 22.10.2022

Kadıköy’de zirve aşkına

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kadıköy’de zirve aşkına

Bir yanda F.Bahçe’ye enerji aşılayan Jorge Jesus, diğer tarafta ise Başakşehir’i zirve yarışına sokan Emre Belözoğlu… Gözler bugün 20.00’de Ülker Stadı’ndaki dev maçta

Süper Lig'de gizli lider olarak gösterilen 2 takım bugün kozlarını paylaşıyor. Birer maç eksikleri ile 21 puanlı Adana Demirspor'un ardından 20 puanla takipteki F.Bahçe ile M.Başakşehir, Ülker Stadı'nda 20.00'de karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i konuk ettiği son 5 lig maçında 2 kez kazanabilirken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2007-08 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 28 maçta ise sarı-lacivertliler, 14-11 üstün durumda.. 3 maç beraberlikle sona ererken, Kanarya 39, Bozbaykuşlar ise 32 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Konuk takımda ise kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye sahada olamayacak.



2.22'LIK ORTALAMA YAKALADI
Sarı-lacivertli kulübün başında ilk sezonunda 19 resmi maça çıkan Jesus, 12 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Portekizli hocanın ligdeki 9 maç sonunda puan ortalaması ise 2.22 oldu.

JESUS'UN PLANI 3'LÜ SAVUNMA
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e karşı Serdar Aziz, Henrique ve Szalai üçlü defans kurgusuyla sahaya çıkacak. Ferdi Kadıoğlu'nun forması garanti, A.Gücü maçında oynayan Osayi Samuel'in ise kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sol bekte Alioski veya Lincoln forma giyecek. Hücum hattında son haftaların formda ismi Batshuayi ilk 11'de olacak.

TARAFTARLAR ALTAY'I BEKLİYOR
Jorge Jesus'un özel isteğiyle Fenerbahçe taraftarları Altay Bayındır'a sevgi tezahüratlarında bulunmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda performansından dolayı eleştiriler alan 24 yaşındaki kaleciye bugün Ülker Stadyumu'nda yaklaşık 45 bin taraftar maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulunacak ve tribünlere çağıracak.




BAŞAKŞEHİR'İN KALESİ DÜŞMÜYOR!
Geride kalan 9 Süper Lig maçında 3 gol yiyen Medipol Başakşehir 1987-88 sezonundan (3 puanlı sisteme geçilen) bu yana en iyi takım durumunda. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte ligdeki ilk golünü 8. haftada 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında yiyen turuncu-beyazlılar, 9. haftada ise kendi sahasında oynadığı mücadelede Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

TRİBÜNLER YİNE TAMAMEN DOLACAK
F.Bahçe, bu sezon evindeki 10 maçı da kapalı gişe oynadı. Sarı-lacivertliler bugünkü Başakşehir mücadelesinde 11. kez dolu tribünlerle oynamaya hazırlanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 5, Avrupa'da da 5 maçta Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar, Başakşehir müsabakası için de çıkan tüm biletleri tüketti. Tribünlerde 45 bin taraftar olması bekleniyor.

EN ÇOK BELÖZOĞLU KAZANDI
Ekim 2021'de takımının başına geçen Emre Belözoğlu, bu süreçte en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam… 42 yaşındaki çalıştırıcı, 39 maçta 23 kez kazandı ve 2.03'lük puan ortalamasına ulaştı.

TERAZİYE KOYDUĞUNUZDA HANGİ TAKIM AĞIR BASIYOR?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Taktik savaşı bizleri bekliyor
BAŞAKŞEHIR, ligimizde sistemi en iyi oturmuş olan takım. Tabii bu uzun seneler aynı düzeni devam ettirmekten kaynaklandı. Bu maç son derece önemli. F.Bahçe, bilhassa seyircisi önünde etkili pres yapıyor. Başakşehir ise kalecinin de içinde bulunduğu prese karşı geriden pas yaparak çıkmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım. Taktik savaşının en önemli noktası burası. Acaba Emre Belözoğlu bu maç için bu riskli anlayışı değiştirecek mi, bu çok önemli. Ndayishimiye'nin cezalı olması da Başakşehir'in en büyük dezavantajı.

GÜRCAN BİLGİÇ
Strateji ve tempo dolu bir maç olur
LIGIN ne oynadığı bilinen, karakteri oturmuş iki takımı karşılaşacak. Nefis bir strateji izleyeceğiz. Aynı maç içinde en az 2-3 kere iki takım da formasyon değiştirecek veya sistem ile oynayacak. F.Bahçe saldıran ve arayan, Başakşehir ise durduran ve vuran anlayıştalar. Maçın Kadıköy'de olması, F.Bahçe'nin rakibe göre oynamaması bize tempo vadediyor. Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında oyunu kilitledi ve fırsattan yararlandı. Rakibin ön taraf baskısını çok akıllı pozisyon almalarla yok ederek kontrolü karşısına vermedi. Bu maçta da aynısını deneyecek. Aslında iki takım da gizli lider. Kazananın elinde bayrak olacak. Form durumu ve kalitesi F.Bahçe'yi öne çıkartıyor. Ama duran toplarıyla, rakibin risklerinin kullanımı ve bire bir oyunları ile çok heyecan verecek bir maç olacak. Eğer bir takım F.Bahçe'nin kaleden 47 metre uzak oynayan defansını tuzağa düşürecekse bu; Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'idir.

ALİ GÜLTİKEN
Sistem oturmuş oyuncular hazır
EV sahibi olarak F.Bahçe'nin önemli bir avantajı var... Bunun yanında, artık sistemi oturmuş bütün oyuncuların hazır olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Hem güvenleri yerine geldi hem de büyük bir coşku ile oynuyorlar. Bunun F.Bahçe adına önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Başakşehir açısından kolay bir karşılaşma değil. Fakat şunu iyi biliyoruz; Başakşehir topa sahip olarak oyun temposunu kontrol edebilen bir takım. O yüzden maçın büyük bölümünde bunu deneyip F.Bahçe'nin temposunu düşürmeyi deneyecekler. Bu tür bir oyun doğal olarak ev sahibi takımların oyun sistemini bozan bir şey. Bunu Beşiktaş karşısında yaptılar ve başaralı oldular. F.Bahçe buna ne kadar müsade eder, bunu maçın içinde göreceğiz. F.Bahçe'nin daha avantajlı olduğu ama Başakşehir'in de karşılaşmaya ortak olma iradesinde olacağı bir maç olacak.

BÜLENT TİMURLENK
Forvet ile orta saha kapalı kutu
F.BAHÇE Kadıköy'de 5 maçta 3 kez puan kaybettiği Başakşehir'e karşı bundan daha moralli çıkamaz. Ligin en fazla net gol pozisyonuna giren (37) Jesus'un takımı rakiplerine en az şut fırsatı (72) tanıyan takım konumunda. Başakşehir, kalesini gole kapatarak ve Avrupa'da doludizgin giderek mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Ancak son 2-3 maçta hücum performanslarında önemli bir düşüş var. F.Bahçe'nin, hayati Rennes maçı öncesi aynı puandaki rakibi Başakşehir'i devirmek için elinde 10 gol, 3 asistle oynayan Valencia var. Portekizli teknik adam geçen hafta 3'lü defans ile çıktı. Belözoğlu'na karşı 4'lüyü tercih etmesini bekliyorum. Elbette orta saha ve forvet tercihleri bu maçta da kapalı kutu olacak. Belözoğlu'nun takımı, Beşiktaş deplasmanında şanslıydı; tek hücumla galibiyeti aldı. Kadıköy'den yenilmeden çıkmak istiyorlarsa bundan fazlasını yapmalılar. Bu sezon F.Bahçe'nin alametifarikası olan önde pres ve Başakşehir'in oyun kurma kalitesi, tabelayı etkiler. Belözoğlu, cezalı Ndayishimiye'yi savunma kurgusunda ve İstanbul maçında 2 golle galibiyeti getiren adam olarak hücumda çok arayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti gururluyum
Son dakika | Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını klozete attı, sifonu çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de zirve aşkına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA