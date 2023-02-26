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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Kadıköy’e nefis dönüş

Kadıköy’e nefis dönüş

Duygusal atmosferde oynanan mücadelede Sarı-lacivertliler, Valencia’nın penaltısıyla öne geçti. 22’de rakipten Diouf ikinci sarıdan kızardı. Ekvadorlu yıldız bir kez daha sahne alırken, diğer goller King ve Szalai’den geldi. Kanarya zirve takibini sürdürdü

'BEN BÖYLE BIR ÜLKE GÖRMEDIM'
Lincoln'ün vurduğu top Joshua King'e çarpıp ağlarla buluşurken Norveçli oyuncu, bu sezon 6. kez bu sevinci yaşadı. Maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yapan King şunları söyledi: "Türkiye açısından zor haftalar yaşandı. Tüm dünya çok üzüldü. Türk kulüpleri, elinden geleni ortaya koydu. Bu hadise, futboldan çok daha mühim bir olay. Daha önce bu tarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim."

KALPLERİ ISITAN MESAJ
Fenerbahçeli futbolcular, Valencia'nın attığı ilk golden sonra çok anlamlı bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler, sahanın ortasına gelip 'Bizim canımız Türkiye' yazılı bir pankart açıp depremzedelere mesaj gönderdi.




YARALARI SARACAĞIZ
Jeneriklik bir golün altına imza atarak maçtaki kapanışı yapan Attila Szalai, bu sezon ligde ilk kez ağları buldu. Macar stoper maçtan sonra ise "Depremden etkilenen ve hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüz. Korkunç bir trajedi bu. Kalbimiz acı çekiyor... Bütün dünyanın bir araya gelip yardım etmeye çalışması çok önemli. Yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Maça gelince ise kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ARDA'YA 18 YAŞ KUTLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde sahaya inerek dün 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı. Başkan, sarılarak tebrik ettiği genç oyuncuya başarılar diledi. Profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanan ve sarı-lacivertliler ile 5 yıllık kontrat için anlaşan Arda, dün 68. dakikada oyuna dahil oldu.

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Kadıköy’e nefis dönüş
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