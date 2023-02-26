Kadıköy’e nefis dönüş

Lincoln'ün vurduğu top Joshua King'e çarpıp ağlarla buluşurken Norveçli oyuncu, bu sezon 6. kez bu sevinci yaşadı. Maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yapan King şunları söyledi:Fenerbahçeli futbolcular, Valencia'nın attığı ilk golden sonra çok anlamlı bir harekete imza attı.eneriklik bir golün altına imza atarak maçtaki kapanışı yapan Attila, bu sezon ligde ilk kez ağları buldu. Macar stoper maçtan sonra ise "ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde sahaya inerek dün 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı.Profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanan ve sarı-lacivertliler ile 5 yıllık kontrat için anlaşan Arda, dün 68. dakikada oyuna dahil oldu.