Kadıköy’e nefis dönüş

Duygusal atmosferde oynanan mücadelede Sarı-lacivertliler, Valencia’nın penaltısıyla öne geçti. 22’de rakipten Diouf ikinci sarıdan kızardı. Ekvadorlu yıldız bir kez daha sahne alırken, diğer goller King ve Szalai’den geldi. Kanarya zirve takibini sürdürdü
'BEN BÖYLE BIR ÜLKE GÖRMEDIM'
Lincoln'ün vurduğu top Joshua King'e çarpıp ağlarla buluşurken Norveçli oyuncu, bu sezon 6. kez bu sevinci yaşadı. Maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yapan King şunları söyledi: "Türkiye açısından zor haftalar yaşandı. Tüm dünyaçok üzüldü. Türk kulüpleri, elinden geleni ortaya koydu. Buhadise, futboldan çok daha mühim bir olay. Daha önce butarz birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim."
KALPLERİ ISITAN MESAJ
Fenerbahçeli futbolcular, Valencia'nın attığı ilk golden sonra çok anlamlı bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler,sahanın ortasına gelip 'Bizimcanımız Türkiye' yazılı birpankart açıp depremzedeleremesaj gönderdi.
YARALARI SARACAĞIZ Jeneriklik bir golün altına imza atarak maçtaki kapanışı yapan Attila Szalai, bu sezon ligde ilk kez ağları buldu. Macar stoper maçtan sonra ise "Depremden etkilenen ve hayatınıkaybeden insanlar için çok üzgünüz.Korkunç bir trajedi bu. Kalbimizacı çekiyor... Bütün dünyanın bir arayagelip yardım etmeye çalışması çokönemli. Yaraları hep birlikte sarmayaçalışıyoruz. Maça gelince ise kazandığımıziçin mutluyuz" ifadelerini kullandı.
ARDA'YA 18 YAŞ KUTLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde sahaya inerek dün 18 yaşına giren Arda Güler'in doğum gününü kutladı. Başkan, sarılarak tebrikettiği genç oyuncuya başarılar diledi. Profesyonel statüde sözleşme imzalama hakkı kazanan ve sarı-lacivertliler ile 5 yıllık kontrat için anlaşan Arda, dün 68. dakikada oyuna dahil oldu.