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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Kadro tamamlandı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kadro tamamlandı

Jorge Jesus, Batshuayi’nin imzası ile ocak ayına kadar transfer yapmayacaklarını söyleyip, ekledi: “Bize en çok uyan isimdi.”

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jesus karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Harika bir maç çıkardık. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. 85. dakikada ilk pozisyonumuzu verdik. İlk yarıdaki performansımız rakibi yıprattı, bu tarz bir oyun için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız. Başka transfer yapmayacağız. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Batshuayi'yi siz benden daha iyi tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Özellikleriyle beraber bize en çok uyan futbolcuydu. Diğer oyuncularımızla birbirlerini iyi tamamlayacaklar."

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Kadro tamamlandı
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