Kadro tamamlandı

Jorge Jesus, Batshuayi’nin imzası ile ocak ayına kadar transfer yapmayacaklarını söyleyip, ekledi: “Bize en çok uyan isimdi.”
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jesus karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Harika bir maç çıkardık. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleyi bulan şutu yoktu. 85. dakikada ilk pozisyonumuzu verdik. İlkyarıdaki performansımız rakibiyıprattı, bu tarz bir oyun içinfiziksel olarak Fenerbahçe gibi olmalısınız. Başka transfer yapmayacağız. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyladevam edeceğiz. Batshuayi'yi siz benden daha iyi tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Özellikleriyle beraber bize ençok uyan futbolcuydu. Diğer oyuncularımızlabirbirlerini iyi tamamlayacaklar."