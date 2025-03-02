Kale komutanı İrfan Can

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon iki kez sakatlık geçiren Dominik Livakovic'in yokluğunu aratmadı. A Milli Takım yetkililerinin de durumunu yakından takip ettiği sarılacivertli eldiveni teknik direktör Jose Mourinho as kalecisi Livakovic iyileşmesine rağmen kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de sürekli değişen savunma bloğu ve oyun formasyonuna karşın uyumuyla dikkat çeken 1.93'lük file bekçisi, Süper Lig'de 8 Avrupa'da 4, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertli formayı 13 karşılaşmada terletti ve karnesiyle göz kamaştırdı.

0.92'LİK ORTALAMA YAKALADI

Üç kulvarda birden çıktığı zor müsabakalarda kalesini başarıyla savunan İrfan Can, rakiplerin çektiği 50 isabetli şutun 38'ini kurtardı ve %76'lık değeriyle takımını ayakta tutan isimlerden oldu. Filelerinde 12 gol görürken maç başı gol yeme oranını 1'in altında (0.92) tutmayı başardı. Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada kalesine duvar örerek performansını taçlandırdı.



F.BAHÇE'DEN CİHAN AYDIN TEPKİSİ!

Fenerbahçe resmi sitesinden, Kasımpaşa- G.Saray maçının hakemi Cihan Aydın'a yönelik bir açıklama yayımlandı. Sarı-lacivertli yönetici Fethi Pekin, Cihan Aydın'ın "En büyük Galatasaray" nicki ile hakem seminerine katılmış olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki (bugünkü) maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü? Bu durum adil mi? Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?"



ÜÇ EKSİK, ÜÇ DE CEZA SINIRINDA

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada sürdüren Fenerbahçe, bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. 2025'te yoluna yenilgisiz devam eden ve ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen (8 galibiyet, 2 beraberlik) sarı-lacivertli ekip, rakibinden 3 puan alarak zirvedeki iddiasını korumayı amaçlıyor. Kanarya'da sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, takımdaki yerlerini alamayacak. Ceza sınırında bulunan Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri halinde Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Mourinho da cezalı olduğu için kulübede olmayacak.