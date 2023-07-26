Kaleci alacağız

"Birkaç transfer yakında bitebilir. Avrupa'dan çok önemli bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında kaleci var." "İlk resmi maçımız öncesi yüzde 100 hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarındayız. Yeni oyun sistemimizle inşallah güzel sinyaller veririz."
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Fizik ve oyun felsefesi olarak yüzde 100 hazır olmadıklarının altını çizen Kartal, "Yüzde50-60'lardayız. Geçen senefarklı bir oyun sistemivardı. Bizim sistemimizfarklı. O yüzdenantrenmanlarda zorluklaryaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlar ne istediğimi biliyor. Yenileri de ne istediğimi net bir şekilde anlattım. İnşallah güzel sinyaller verir, sezona iyi başlarız" diye konuştu.
BAŞKALARI DEVREYE GİRİYOR
Başkan ve yöneticilerin transferler için sıkı bir çalışma içinde olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Bitmedenkonuşmak istemiyorumçünkü sevmediğim şey;yalancı durumuna düşmek.Transferler kolay olmuyor.Ya ekonomik problem çıkıyorya da başka birileri devreye giriyor. Önemli isimlerle görüşmeler sürüyor. Birkaçı yakında bitebilir. Bunların başında da kaleci var" dedi. Cengiz Ünder içinse "Sadece Cengiz demeyelim. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden isimlerle görüşmeler sürüyor" yorumunu yaptı.
YABANCI KARARI BİZE SORULSUN
Çok tartışılan yabancı kuralı için "Ortayolu bulmak gerek. Bu sadece TFF ilebaşkanların alacağı bir karar değil. Teknikdirektörlerin de bu kararın içindeolması gerek" ifadelerini kullanan İsmailKartal, Dzeko ve Tadic'le ilişkisini iseşöyle anlattı: "Geldikleri günden itibarentakımdaki tüm oyuncularımıza örnekoluyorlar. Arkadaş gibiyiz. Birbirimizepozitif enerji veriyoruz. Birbirimizeyardımcıyız, bu durumdan çok memnunum.Tadic balık tutmayı çok sevdiğinisöyledi. Oğullarımızla birlikte AnadoluKavağı'na gitmeyi planlıyorum."
NÖBETÇI GOLCÜ SEMİH ŞENTÜRK YUVAYA DÖNDÜ
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 12 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Semih Şentürk, yuvasına döndü. Sonradan oyuna girip attığı goller sebebiyle 'Nöbetçi Golcü' ünvanını alan Şentürk, F.Bahçe U19 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirildi.