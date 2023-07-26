Kaleci alacağız

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal,öncesi basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Fizik ve oyun felsefesi olarak yüzde 100 hazır olmadıklarının altını çizen Kartal,Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlar ne istediğimi biliyor. Yenileri de ne istediğimi net bir şekilde anlattım. İnşallah güzel sinyaller verir, sezona iyi başlarız" diye konuştu.Başkan ve yöneticilerin transferler için sıkı bir çalışma içinde olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız.Önemli isimlerle görüşmeler sürüyor. Birkaçı yakında bitebilir. Bunların başında da kaleci var" dedi. Cengiz Ünder içinse "Sadece Cengiz demeyelim. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden isimlerle görüşmeler sürüyor" yorumunu yaptı.Çok tartışılan yabancı kuralı içinifadelerini kullanan İsmailKartal, Dzeko ve Tadic'le ilişkisini iseşöyle anlattı:Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 12 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Semih Şentürk, yuvasına döndü. Sonradan oyuna girip attığı goller sebebiyle 'Nöbetçi Golcü' ünvanını alan Şentürk, F.Bahçe U19 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirildi.