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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Kaleci alacağız

BERKAY TURAN
Kaleci alacağız

"Birkaç transfer yakında bitebilir. Avrupa'dan çok önemli bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında kaleci var." "İlk resmi maçımız öncesi yüzde 100 hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarındayız. Yeni oyun sistemimizle inşallah güzel sinyaller veririz."

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Fizik ve oyun felsefesi olarak yüzde 100 hazır olmadıklarının altını çizen Kartal, "Yüzde 50-60'lardayız. Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim sistemimiz farklı. O yüzden antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlar ne istediğimi biliyor. Yenileri de ne istediğimi net bir şekilde anlattım. İnşallah güzel sinyaller verir, sezona iyi başlarız" diye konuştu.

BAŞKALARI DEVREYE GİRİYOR
Başkan ve yöneticilerin transferler için sıkı bir çalışma içinde olduğunun altını çizen tecrübeli hoca, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Bitmeden konuşmak istemiyorum çünkü sevmediğim şey; yalancı durumuna düşmek. Transferler kolay olmuyor. Ya ekonomik problem çıkıyor ya da başka birileri devreye giriyor. Önemli isimlerle görüşmeler sürüyor. Birkaçı yakında bitebilir. Bunların başında da kaleci var" dedi. Cengiz Ünder içinse "Sadece Cengiz demeyelim. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden isimlerle görüşmeler sürüyor" yorumunu yaptı.




YABANCI KARARI BİZE SORULSUN
Çok tartışılan yabancı kuralı için "Orta yolu bulmak gerek. Bu sadece TFF ile başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörlerin de bu kararın içinde olması gerek" ifadelerini kullanan İsmail Kartal, Dzeko ve Tadic'le ilişkisini ise şöyle anlattı: "Geldikleri günden itibaren takımdaki tüm oyuncularımıza örnek oluyorlar. Arkadaş gibiyiz. Birbirimize pozitif enerji veriyoruz. Birbirimize yardımcıyız, bu durumdan çok memnunum. Tadic balık tutmayı çok sevdiğini söyledi. Oğullarımızla birlikte Anadolu Kavağı'na gitmeyi planlıyorum."

NÖBETÇI GOLCÜ SEMİH ŞENTÜRK YUVAYA DÖNDÜ
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 12 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Semih Şentürk, yuvasına döndü. Sonradan oyuna girip attığı goller sebebiyle 'Nöbetçi Golcü' ünvanını alan Şentürk, F.Bahçe U19 Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirildi.

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