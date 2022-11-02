Kaleyi boşa yoklamıyor!

Kanarya, 212 atak girişiminden %16.3’ünü gole dönüştürüp zirveye yerleşti. Beşiktaş %11.3 ile dördüncü, Trabzonspor 12’nci oldu. G.Saray (%5.1) ligin en kötü ikinci performansını yaptı
Jesus ile havaya giren F.Bahçe, puan cetvelinde ilk sırada yer alırken atakları sonuçlandırma açısından da yüzde 16 başarıyla zirveyi domine etti. Bu süreçte 155 şut çekenKanarya; 212 hücum girişiminden 34 kezgol çıkardı. Valencia, Batshuayi ve İrfanCan üçlüsüyle filelere 19 gol gönderdi. Farklı Ümraniyespor zaferiyle nefes alan Beşiktaş; 221 atakta kaleye 178 şut yollarken 25 gol buldu, %11.3'lük değeriyle ligin en iyi dördüncü ekibi oldu. Kartal'da 6 gol atan Weghorst ve 4'ergolle Muleka ile N'Koudou öne çıktı.
ASLAN'IN ŞUTU ÇOK, GOLÜ AZ
Yıldızlar ordusu Galatasaray, rakip kalelere 212 şut gönderdi. Sarı-kırmızılılar ligin en fazla hücum yapan (270) ikinci ekibi olmasına rağmen sadece 14 gol attı, yüzde 5.1 başarıyla ligin en kötü ikinci performansını gösterdi. Aslan'da Gomis 4,Kerem de 2 golle başı çekti. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 524 aksiyon girişiminde 183 şut sonucu 16 gol buldu. Yüzde 6.3 ile 12. basamakta yer alırken, Bakasetas veTrezeguet 3'er golle en skorer isimler oldu.
F.Bahçe'nin bitiricilikte rakiplerini geride bırakmasının sebebi nedir?
İSKENDER GÜNEN
Jesus ezberleri bozdu Fenerbahçe'de Jesus, ezberleri bozdu. Her maç 4-5 oyuncu değiştirdi ama oynayan futbolculardan verimi yüksek bir takım yarattı. G.Saray'da Mertens, İcardi ve Oliveira'nın performanslarını artırmaları gerekiyor. Kerem ile Yunus da beklentilerinuzağında kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal, takım için olmazsa olmaz... Yokluğu birçok maçta arandı. Trabzonspor'un sorunu ise sezon başından beri 3. bölgede pozisyon üretmede yaşadığı sıkıntı.
BÜLENT TİMURLENK
Repertuvarı çok geniş F.BAHÇE kolektif futbolla, baskıyla, rakiplerini hataya zorlayan gol repertuvarı geniş bir takım. Korner, frikik, ceza sahası dışından şut ve 18 içinde bitiricilik; Jesus'un takımının 34 gol atmasını sağladı. G.Saray ise duran toptan hâlâ gol bulamadı. Kaliteleri tartışılmazisimlerle 14 gol atmak elbette büyüksıkıntı. Erken gollerle rakiplerini nakavt edemediklerinden oyun içinde hücumdaki her oyuncu zor pozisyonda da olsa şutlagünün kahramanı olmaya çalışıyor.