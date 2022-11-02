Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kaleyi boşa yoklamıyor!
Giriş Tarihi: 2.11.2022

Kaleyi boşa yoklamıyor!

UĞUR ÇEM
Kaleyi boşa yoklamıyor!

Kanarya, 212 atak girişiminden %16.3’ünü gole dönüştürüp zirveye yerleşti. Beşiktaş %11.3 ile dördüncü, Trabzonspor 12’nci oldu. G.Saray (%5.1) ligin en kötü ikinci performansını yaptı

Jesus ile havaya giren F.Bahçe, puan cetvelinde ilk sırada yer alırken atakları sonuçlandırma açısından da yüzde 16 başarıyla zirveyi domine etti. Bu süreçte 155 şut çeken Kanarya; 212 hücum girişiminden 34 kez gol çıkardı. Valencia, Batshuayi ve İrfan Can üçlüsüyle filelere 19 gol gönderdi. Farklı Ümraniyespor zaferiyle nefes alan Beşiktaş; 221 atakta kaleye 178 şut yollarken 25 gol buldu, %11.3'lük değeriyle ligin en iyi dördüncü ekibi oldu. Kartal'da 6 gol atan Weghorst ve 4'er golle Muleka ile N'Koudou öne çıktı.

ASLAN'IN ŞUTU ÇOK, GOLÜ AZ
Yıldızlar ordusu Galatasaray, rakip kalelere 212 şut gönderdi. Sarı-kırmızılılar ligin en fazla hücum yapan (270) ikinci ekibi olmasına rağmen sadece 14 gol attı, yüzde 5.1 başarıyla ligin en kötü ikinci performansını gösterdi. Aslan'da Gomis 4, Kerem de 2 golle başı çekti. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 524 aksiyon girişiminde 183 şut sonucu 16 gol buldu. Yüzde 6.3 ile 12. basamakta yer alırken, Bakasetas ve Trezeguet 3'er golle en skorer isimler oldu.

F.Bahçe'nin bitiricilikte rakiplerini geride bırakmasının sebebi nedir?

İSKENDER GÜNEN
Jesus ezberleri bozdu
Fenerbahçe'de Jesus, ezberleri bozdu. Her maç 4-5 oyuncu değiştirdi ama oynayan futbolculardan verimi yüksek bir takım yarattı. G.Saray'da Mertens, İcardi ve Oliveira'nın performanslarını artırmaları gerekiyor. Kerem ile Yunus da beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal, takım için olmazsa olmaz... Yokluğu birçok maçta arandı. Trabzonspor'un sorunu ise sezon başından beri 3. bölgede pozisyon üretmede yaşadığı sıkıntı.

BÜLENT TİMURLENK
Repertuvarı çok geniş
F.BAHÇE kolektif futbolla, baskıyla, rakiplerini hataya zorlayan gol repertuvarı geniş bir takım. Korner, frikik, ceza sahası dışından şut ve 18 içinde bitiricilik; Jesus'un takımının 34 gol atmasını sağladı. G.Saray ise duran toptan hâlâ gol bulamadı. Kaliteleri tartışılmaz isimlerle 14 gol atmak elbette büyük sıkıntı. Erken gollerle rakiplerini nakavt edemediklerinden oyun içinde hücumdaki her oyuncu zor pozisyonda da olsa şutla günün kahramanı olmaya çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
Son dakika: Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar sosyal medyadan duyurdu
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaleyi boşa yoklamıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA