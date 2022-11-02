Kaleyi boşa yoklamıyor!

Jesus ile havaya giren F.Bahçe, puan cetvelinde ilk sırada yer alırken atakları sonuçlandırma açısından da yüzde 16 başarıyla zirveyi domine etti.Farklı Ümraniyespor zaferiyle nefes alan Beşiktaş; 221 atakta kaleye 178 şut yollarken 25 gol buldu, %11.3'lük değeriyle ligin en iyi dördüncü ekibi oldu.Yıldızlar ordusu Galatasaray, rakip kalelere 212 şut gönderdi. Sarı-kırmızılılar ligin en fazla hücum yapan (270) ikinci ekibi olmasına rağmen sadece 14 gol attı, yüzde 5.1 başarıyla ligin en kötü ikinci performansını gösterdi.Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise183 şut sonucu 16 gol buldu. Yüzde 6.3 ile 12. basamakta yer alırken,Jesus ezberleri bozduJesus, ezberleri bozdu. Her maç 4-5 oyuncu değiştirdi ama oynayan futbolculardan verimi yüksek bir takım yarattı. G.Saray'da Mertens, İcardi ve Oliveira'nın performanslarını artırmaları gerekiyor.Beşiktaş'ta Ghezzal, takım için olmazsa olmaz... Yokluğu birçok maçta arandı. Trabzonspor'un sorunu ise sezon başından beri 3. bölgede pozisyon üretmede yaşadığı sıkıntı.Repertuvarı çok genişkolektif futbolla, baskıyla, rakiplerini hataya zorlayan gol repertuvarı geniş bir takım. Korner, frikik, ceza sahası dışından şut ve 18 içinde bitiricilik; Jesus'un takımının 34 gol atmasını sağladı. G.Saray ise duran toptan hâlâ gol bulamadı.Erken gollerle rakiplerini nakavt edemediklerinden oyun içinde hücumdaki her oyuncu zor pozisyonda da olsa