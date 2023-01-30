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Giriş Tarihi: 30.1.2023

‘Kaliteli oyuncular cezayı kesiyor’

Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 lig maçında 1 galibiyet alabilen ve 1 beraberlikle 5 mağlubiyet yaşayan Selçuk İnan, rakibin eksik yönlerine iyi çalıştıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi. Oyuncularını maç öncesi uyardığını ve "İyi mücadele etmeliyiz, kendi oyun anlayışımız var ve en az riskle oynamamız gerekiyor" dediğini belirten 37 yaşındaki hoca, "Öne de geçtik ama böylesine maçlarda büyük takımlara karşı oynadığınız zaman oyuncu kalitelerini de göz önünde bulundurunca basit hatalarla cezalandırılabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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‘Kaliteli oyuncular cezayı kesiyor’
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