‘Kaliteli oyuncular cezayı kesiyor’

Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 lig maçında1 galibiyet alabilen ve 1 beraberlikle 5 mağlubiyetyaşayan Selçuk İnan, rakibin eksik yönlerineiyi çalıştıklarını ancak sonuca gidemediklerinisöyledi. Oyuncularını maç öncesi uyardığınıve "İyi mücadele etmeliyiz, kendi oyun anlayışımızvar ve en az riskle oynamamız gerekiyor"dediğini belirten 37 yaşındaki hoca, "Öne degeçtik ama böylesine maçlarda büyük takımlarakarşı oynadığınız zaman oyuncu kalitelerinide göz önünde bulundurunca basit hatalarlacezalandırılabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.