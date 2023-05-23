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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Kalmış gibi çalışıyor

Samet YÜKSEL
Kalmış gibi çalışıyor

Portekizli hoca, takımdan ayrılacak isimleri belirleyip, hangi bölgeye transfer yapılması gerektiğini raporladı. Fenerbahçe yönetimi de onun isteklerine göre harekete geçti

Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor. Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.

KANARYA'NIN HEDEFI DIVOCK ORIGI
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu. Yönetim, bu kapsamda harekete geçerken Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'le prensip anlaşmasına varıldı. Sol kanat Ryan Kent ile de masaya oturuldu. Son iddia Calciomercato'dan geldi. İtalyanlara göre Fenerbahçe, Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi için yeniden harekete geçti.

KİMDİR?
18 Nisan 1995'te Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Genk altyapısında başladı. Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi. Forvet mevkiinde oynayan yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Belçika Milli Takımı'nda 32 maça çıkan Origi, 3 kez fileleri havalandırdı.

YÜKSEK MAAŞINDAN DOLAYI SATILIK!
2026'ya kadar sözleşmesi olan Divock Origi, Milan'da Theo Hernandez'den sonra en çok kazanan ikinci oyuncu durumunda. İtalyan kulübü, Belçikalı forveti 7-8 milyon Euro beklentiyle satış listesine koymuş durumda. 28 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig ekibi West Ham United da ilgileniyor. Origi bu sezon 35 maçta görev alırken genelde son dakikalarda forma şansı buldu. 2 gol, 1 asiste imza attı.

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