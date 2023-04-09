Kalp yarası

Milli futbolcunun bulunduğu bir karede G.Saray emojisi olması F.Bahçe taraftarını öfkelendirdi
Tiyatrocu Özgün Bayraktar'ın, Fenerbahçeli SerdarAziz ve İrfan Can Kahveciile fotoğrafını sarı-kırmızıkalp emojisiyle paylaşması taraftarı çok kızdırdı. Bu tepki üzerine Bayraktar, aynı fotoğrafları sarı-lacivert ve siyahbeyaz kalplerle süsleyerek de sosyal medyasına koydu. İrfan Can Kahveci ise şu açıklamayı yaptı: "Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Gösteride sahne alanbirisinin fotoğraf isteğininüzerine kontrolüm dışındakonulan emojilerle gündemolup üzdüğüm herkestenözür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..."