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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Kalp yarası

Kalp yarası

Milli futbolcunun bulunduğu bir karede G.Saray emojisi olması F.Bahçe taraftarını öfkelendirdi

Tiyatrocu Özgün Bayraktar'ın, Fenerbahçeli Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını sarı-kırmızı kalp emojisiyle paylaşması taraftarı çok kızdırdı. Bu tepki üzerine Bayraktar, aynı fotoğrafları sarı-lacivert ve siyahbeyaz kalplerle süsleyerek de sosyal medyasına koydu. İrfan Can Kahveci ise şu açıklamayı yaptı: "Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..."

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Kalp yarası
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