Kalp yarası

Tiyatrocu Özgün Bayraktar'ın,paylaşması taraftarı çok kızdırdı. Bu tepki üzerine Bayraktar, aynı fotoğrafları sarı-lacivert ve siyahbeyaz kalplerle süsleyerek de sosyal medyasına koydu. İrfan Can Kahveci ise şu açıklamayı yaptı: "Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık.Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..."