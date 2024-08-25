Kanarya çıkış arıyor

Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren, En-Nesyri ve Maximin gibi iki önemli transfere imza atan Fenerbahçe, yeni sezona Süper Lig'de şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup aşamasına kalmak hedefiyle girdi. İkinci hedefte Lille karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-1'lik beraberlikle sapma oldu. Sarılacivertli ekip rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirirken, Süper Lig'in ilk haftasında alınan 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından Göztepe deplasmanında 2-2'lik skorla son anda kaçırılan galibiyet moralleri bozdu. Kanarya, bu akşam Çaykur Rizespor ile dış sahada oynayacağı maçı kazanarak ilk hedefinde işleri yoluna koymayı planlıyor. Saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 tarafından ekrana getirilecek karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.İki takımın Rize'de kozlarını paylaştığı 12 maçta taraflar 5'er galibiyet ve yenilgi aldı. İki karşılaşmada kazanan çıkmadı. Son 11 maçta beraberlik olmazken Fenerbahçe 10, Rizespor da 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.BAHÇE'DE Osayi-Samuel bileğindeki sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Nijeryalı yıldızın yerine Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor. Lugano karşılaşmasında sakatlanan Fred ise tamamen iyileşti. Jose Mourinho, tecrübeli futbolcuyu taktik idmanlarda ilk 11'de denedi. İrfan Can Kahveci de bir idmanla as takımda yer aldı. Öte yandan Mourinho'nun Dzeko'yu kulübeye çekip, En-Nesyri ile maça başlamayı planladığı öğrenildi.