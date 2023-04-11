Kanarya geri döndü

yerine 46'da oyuna giren Miha Zajc, 5 dakika sonra şık bir şutla skora denge getirdi. Sloven oyuncu, ligde Aralık 2021'deki Gaziantep maçından sonra ceza sahası dışından ilk golünü attı. Zajc, bu sezon ise tek sayısını 3. haftadaki Adana Demir karşılaşmasında bulmuştu.F.BAHÇE, bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren futbolcuları en fazla gol atan (13) takım durumunda. Sarılacivertlilerde İrfan Can Kahveci (2), Rossi (2), Arda Güler (2), Zajc, Emre Mor, Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun, Alioski ve Augsburg'a giden Berisha kulübeden gelip ağları sarsan isimler.enerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Karagümrük maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte öne çıkanlar: "Ciddi anlamda vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.Herkesin gözü önünde çadır tiyatrosuna döndü bu iş.Son 8 haftayı kurtaralım. Korkusuz bir MHK ve TFF yönetimi bekliyorum.""Adaletin bekçisi rakibimiz, salı günleri yenilen bütün hakları masaya koyacaklardı. Madem herkes için adalet, o zaman bu maçta malzeme bol. Masaya koyun da adaleti görelim.Selahattin Baki, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile ilgili de konuştu. Arao'nun iptal edilen golüyle ilgili "Gol pozisyonu tartışmaya açık bir pozisyon, bazı Avrupa liglerinde çok rahat gol olarak verilebilecek bir pozisyon" dedi. Baki şöyle devam etti: "Emre Mor'un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu konuşmuyor. Ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük. Hakem katletti de, takım refleks gösterdi. Günü kurtardık."Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan Zajc ile Szalai karşılaşma sonrası gollerini anlattı.Zor maçtı. İlk yarıda bir kez geldiler ve gol oldu. İkinci yarı daha iyi başladık. Daha yaratıcı ve agresif bir oyun kurduk. Sonunda hak ettik galibiyeti. Önemli bir 3 puan aldık.Szalai'ye de gol atacağını söylemiştim.Takım olarak iyi oynadık.Kendisi de harika bir gol attı. Onun golüyle maça ortak olduk. Şükürler olsun ki yolumuza devam ediyoruz.