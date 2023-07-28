Kanarya hava yolları

Sezonun ilk resmi maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenip Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu biletini rövanş öncesi %99 cebine koyanRakip oyunculara geçit vermeyen Nijeryalı sağ bek;savunmaya liderlik etti.3 hava topu mücadelesinin sadece birini kaptırırken1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu.Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığıÇerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu,Sol koridordaki oyununda, rakibinden2 top çalmayla mücadele etti.Sırp yıldız, Ferdi'ye asist yaparken birebirlerde11'e 9 başarı yakaladı ve maçı da1 asistle tamamladı.Kaptan, 2 asistine 1 de gol eklerken bir şutu da direkte patladı. Arkadaşlarına yarattığı iki gol girişiminin yanı sıraAvrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) maçları sonrası Türkiye, ülke puanını 27.350'ye çıkararak Sırbistan'ı (27.175) geride bıraktı veTakımlarımız eğer iyi gidişini sürdürür ve