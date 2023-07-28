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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Kanarya hava yolları

UĞUR ÇEM
Kanarya hava yolları

Özellikle 1.82 cm’lik yeni transfer Djiku, 8’de 7 üstünlüğüyle rakibine en büyük darbeyi indiren isim oldu. Osayi-Samuel de savunmaya liderlik etti

Sezonun ilk resmi maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenip Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu biletini rövanş öncesi %99 cebine koyan F.Bahçe, futboluyla alkış aldı.
İsmail Kartal'ın takımı, hücum ve defans değerleriyle dikkat çekti:
OSAYİ: Rakip oyunculara geçit vermeyen Nijeryalı sağ bek; tehlike ve şut engelleme, pas arası (2) ile top çalma (1) değerlerinde savunmaya liderlik etti.
SERDAR AZİZ: 3 hava topu mücadelesinin sadece birini kaptırırken pas arası, şut ve tehlike engellemede (1) takıma yardımcı oldu.
DJİKU: 1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu. 7 top kaybıyla en az hata yapan isim olarak iki numaraya yerleşti.
FERDİ: Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığı 74 pasın 61'ini isabetli sekilde adrese teslim etti.
SZYMANSKİ: Çerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu, zeminde 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıkarken hava topunda %100 (2/2) başarı sağladı.
KENT: Sol koridordaki oyununda tek isabetli şutunu golle süslerken, rakibinden 2 top çalmayla mücadele etti.
TADİC: 7 kilit pasla farkını hissettiren Sırp yıldız, Ferdi'ye asist yaparken birebirlerde 11'e 9 başarı yakaladı ve maçı da 1 asistle tamamladı.
DZEKO: Kaptan, 2 asistine 1 de gol eklerken bir şutu da direkte patladı. Arkadaşlarına yarattığı iki gol girişiminin yanı sıra hava topu kazanma, engelenen şut ve kilit pasıyla (2/2) ustalığını konuşturdu.

ÜLKE PUANINDA İLK ADIMI ATTIK
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) maçları sonrası Türkiye, ülke puanını 27.350'ye çıkararak Sırbistan'ı (27.175) geride bıraktı ve 13'üncülükten 12. sıraya yükseldi. Takımlarımız eğer iyi gidişini sürdürür ve bu sezon ilk 10'a girmeyi başarırsa 2024- 25 Süper Lig şampiyonu, 2025-26'da Şampiyonlar Ligi'ne herhangi bir eleme turu oynamadan direkt olarak katılacak.

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Kanarya hava yolları
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