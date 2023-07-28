Kanarya hava yolları

Özellikle 1.82 cm’lik yeni transfer Djiku, 8’de 7 üstünlüğüyle rakibine en büyük darbeyi indiren isim oldu. Osayi-Samuel de savunmaya liderlik etti
Sezonun ilk resmi maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenip Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu biletini rövanş öncesi %99 cebine koyan F.Bahçe, futboluyla alkış aldı. İsmail Kartal'ın takımı, hücum vedefans değerleriyle dikkat çekti: OSAYİ: Rakip oyunculara geçit vermeyen Nijeryalı sağ bek; tehlike veşut engelleme, pas arası (2) ile topçalma (1) değerlerinde savunmaya liderlik etti. SERDAR AZİZ: 3 hava topu mücadelesinin sadece birini kaptırırken pas arası, şut ve tehlike engellemede(1) takıma yardımcı oldu. DJİKU: 1.82'lik kısa boyuna rağmen 8'de 7 ile sahanın en çok hava topu kazanan adamı oldu. 7 topkaybıyla en az hata yapan isimolarak iki numaraya yerleşti. FERDİ: Enfes golüyle ağların tozunu alırken yaptığı 74 pasın61'ini isabetli sekilde adreseteslim etti. SZYMANSKİ: Çerçeveyi bulduğu 2 şutun 1'i ağlarla buluşan oyuncu, zeminde 9 ikili mücadelenin5'inden galip çıkarken hava topunda%100 (2/2) başarı sağladı. KENT: Sol koridordaki oyununda tekisabetli şutunu golle süslerken, rakibinden2 top çalmayla mücadele etti. TADİC: 7 kilit pasla farkını hissettirenSırp yıldız, Ferdi'ye asist yaparken birebirlerde11'e 9 başarı yakaladı ve maçı da1 asistle tamamladı. DZEKO: Kaptan, 2 asistine 1 de gol eklerken bir şutu da direkte patladı. Arkadaşlarına yarattığı iki gol girişiminin yanı sıra hava topu kazanma, engelenen şut vekilit pasıyla (2/2) ustalığını konuşturdu.
ÜLKE PUANINDA İLK ADIMI ATTIK
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) maçları sonrası Türkiye, ülke puanını 27.350'ye çıkararak Sırbistan'ı (27.175) geride bıraktı ve 13'üncülükten12. sıraya yükseldi. Takımlarımız eğer iyi gidişini sürdürür ve bu sezon ilk 10'a girmeyibaşarırsa 2024-25 Süper Lig şampiyonu,2025-26'daŞampiyonlar Ligi'neherhangi bir elemeturu oynamadan direktolarak katılacak.