Kanarya hız kesmiyor

ransferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarılacivertliler, sadece bu sezon değil, iki yıldır peşinde olduğu Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı.istediğini aldı. 27 yaşındaki stoper bu anlaşma karşılığında 4 yıllık imza atacak.tamamlanırken,Sambacı, bu teklifi kabul etti ancak bazı bonus maddeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.19 Ocak 1996 yılında Brezilya'nın Salvador şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki stoper 1.91 cm boyunda. Futbol hayatına Bahia'da başlayan oyuncu, Avrupa'da CSKA Moskova ve Udinese formalarını giydi. İtalyan ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Son 4 sezondur İtalya Serie A'da top koşturan Becao, kariyerinde toplamda 177 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.