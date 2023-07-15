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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Kanarya hız kesmiyor

Samet YÜKSEL
Kanarya hız kesmiyor

Fenerbahçe tam iki yıldır transfer listesinde olan Becao için Udinese’ye 9 milyon Euro bonservis ödeyecek. 27 yaşındaki stoperin sözleşmesi 4 yıllık olacak

Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarılacivertliler, sadece bu sezon değil, iki yıldır peşinde olduğu Rodrigo Becao transferinde mutlu sona ulaştı. Atalanta'nın devreye girmesiyle bu transfer biraz zora girmiş olsa da sarı-lacivertliler, Udinese'ye yaptığı 7 milyon Euro'luk ilk teklifi 9 milyon Euro'ya çıkartarak istediğini aldı. 27 yaşındaki stoper bu anlaşma karşılığında 4 yıllık imza atacak. İstanbul'da oturacağı eve kadar tüm detaylar tamamlanırken, oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro önerildi. Sambacı, bu teklifi kabul etti ancak bazı bonus maddeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

KİMDİR?
19 Ocak 1996 yılında Brezilya'nın Salvador şehrinde dünyaya geldi. 27 yaşındaki stoper 1.91 cm boyunda. Futbol hayatına Bahia'da başlayan oyuncu, Avrupa'da CSKA Moskova ve Udinese formalarını giydi. İtalyan ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Son 4 sezondur İtalya Serie A'da top koşturan Becao, kariyerinde toplamda 177 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.

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