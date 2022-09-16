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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Kanarya pes etmedi

Kanarya pes etmedi

İlk 45’te rakibini oynatmayan, İrfan Can ile bulduğu sayı VAR’a takılan sarı-lacivertliler, Terrier ve Majer’in ikinci yarının başında attığı gollerle 2-0 geriye düştü. İrfan’ın füzesi ve Troere’nin 83’teki kırmızısı umut oldu. Valencia penaltıyı koparıp aldı, takımını yenilgiden kurtardı

Kanarya gruptaki 3. maçını 6 Ekim'de AEK Larnaca ile Kadıköy'de oynayacak

5 DAKİKA DAHA OLSA!
Jorge Jesus, yürekli bir mücadele ortaya koyduklarını belirtip, "2-0'dan geri geldik. 5 dakika daha olsa maçı kazanırdık" dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Geriden gelip skoru eşitledik. Dolayısıyla iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Değişiklikler de golleri bulmamızda etkili oldu. Eğer oyun 5 dakika daha uzun olsaydı, bu maçı kazanırdık" dedi. Grubun favorisi olarak Rennes ve Dinamo Kiev'i gösterdiği hatırlatılan ve hâlâ aynı fikirde olup olmadığı sorulan Jesus, "Favori onlar. Rennes, Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olan Fransa'nın takımı, Kiev de normalde Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca tribünle girdiği polemik içinse, "Tribünden bir taraftarın Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki oyuncularına laf söylemesi normal değil. Takımım yürekli bir mücadele ortaya koydu" yorumunu yaptı.

RONALDO'YU GEÇTİ
Rennes deplasmanında bir golü ofsayta takılan İrfan Can Kahveci skoru 2-1'e getiren müthiş füzesi ile Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Sarı-lacivertli yıldız, ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından 5 kezle en fazla gol atan oyuncu oldu.

BU GRUPTAN LİDER ÇIKACAĞIZ
İrfan Can maçtan sonra, "2-0 geriye düşünce bile inancımızı yitirmedim. Bu takıma güveniyorum. İnşallah bu gruptan lider olarak çıkacağız. Herkes bize inansın" dedi.

FOTOKOPİ GOLLER
Fenerbahçe'nin iki dakika içinde yediği iki gol de birbirinin aynıydı. Önce 52'de savunma arkasına atılan topta Terrier, Altay ile karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi. 54'de yine savunma arkasına atılan topta bu kez ilk golün asistini yapan Majer, karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçip topu filelerle buluşturdu.

NÖBET DEĞIŞIMI!
DINAMO Kiev maçında uzatma dakikalarında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Batshuayi'nin yerine 66'da oyuna giren Valencia, dün yine uzatmada beraberliği getiren isim oldu. Ekvadorlu forvet, kendi aldığı penaltıda topun başına geçti ve skoru 2-2 yaptı. Bu sezon 7. kez fileleri havalandırdı.

PERES KENDİNİ FEDA ETTİ!
55. dakikada Majer'in ağlara giden topunu çıkarmak için çabalayan Luan Peres, kale direğine kötü çarptı. 28 yaşındaki Brezilyalı sedye ile sahayı terk etti. Yerini 57'de Alioski'ye bıraktı. Peres'in durumu bugün İstanbul'da yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. İlk değerlendirmede kırık olmadığı açıklandı.

KADIKÖY'DEN ATEŞLİ!
Fenerbahçe taraftarı, takımlarını Fransa'da yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan 1350 kişilik misafir tribününü dolduran sarı-lacivertliler, coşkusuyla ortalığını ateşe verdi. UEFA'nın yüksek riskli maç listesindeki karşılaşmada gurbetçiler, yer yer Rennes tribünlerinde de kendilerini gösterdi.

DINAMO KIEV'E AEK ŞOKU: 0-1
B Grubu'nda oynanan diğer maçta Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca, Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. AEK'nın golü 8. dakikada Gyurcso'dan geldi. İlk hafta Fenerbahçe'ye yenilen Ukrayna ekibi böylece grubun tek puansız takımı olarak kaldı.

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