Kanarya pes etmedi

Kanarya gruptaki 3. maçını 6 Ekim'de AEK Larnaca ile Kadıköy'de oynayacakJorge Jesus, yürekli bir mücadele ortaya koyduklarını belirtip, "2-0'dan geri geldik. 5 dakika daha olsa maçı kazanırdık" dedienerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,dedi. Grubun favorisi olarak Rennes ve Dinamo Kiev'i gösterdiği hatırlatılan ve hâlâ aynı fikirde olup olmadığı sorulan Jesus,ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca tribünle girdiği polemik içinse,yorumunu yaptı.Rennes deplasmanında bir golü ofsayta takılan İrfan Can Kahveci skoru 2-1'e getiren müthiş füzesi ile Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Sarı-lacivertli yıldız, ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından 5 kezle en fazla gol atan oyuncu oldu.İrfan Can maçtan sonra, "2-0 geriye düşünce bile inancımızı yitirmedim. Bu takıma güveniyorum. İnşallah bu gruptan lider olarak çıkacağız. Herkes bize inansın" dedi.Fenerbahçe'nin iki dakika içinde yediği iki gol de birbirinin aynıydı. ÖnceAltay ile karşı karşıya kalıp topu ağlara gönderdi.karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçip topu filelerle buluşturdu.DINAMO Kiev maçında uzatma dakikalarında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Batshuayi'nin yerine 66'da oyuna giren Valencia, dün yine uzatmada beraberliği getiren isim oldu. Ekvadorlu forvet, kendi aldığı penaltıda topun başına geçti ve skoru 2-2 yaptı.55. dakikada Majer'in ağlara giden topunu çıkarmak için çabalayan Luan Peres, kale direğine kötü çarptı. 28 yaşındaki Brezilyalı sedye ile sahayı terk etti. Yerini 57'de Alioski'ye bıraktı. Peres'in durumu bugün İstanbul'da yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. İlk değerlendirmede kırık olmadığı açıklandı.Fenerbahçe taraftarı, takımlarını Fransa'da yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan 1350 kişilik misafir tribününü dolduran sarı-lacivertliler, coşkusuyla ortalığını ateşe verdi. UEFA'nın yüksek riskli maç listesindeki karşılaşmada gurbetçiler, yer yer Rennes tribünlerinde de kendilerini gösterdi.B Grubu'nda oynanan diğer maçta Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca, Dinamo Kiev'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. AEK'nın golü 8. dakikada Gyurcso'dan geldi. İlk hafta Fenerbahçe'ye yenilen Ukrayna ekibi böylece grubun tek puansız takımı olarak kaldı.