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Giriş Tarihi: 30.8.2024

Kanarya seri peşinde

Geçen hafta Rize’yi yenen Fenerbahçe, Alanyaspor’u mağlup ederek yoluna firesiz devam etmek istiyor

Kanarya seri peşinde
Ligde geçen hafta farklı Çaykur Rizespor (5-0) zaferiyle ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı, maç fazlasıyla 7 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Akdeniz ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Rize'de bileğindeki sakatlığından dolayı oynamayan Osayi- Samuel'in, durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe, ligde Alanyaspor ile yaptığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

TERCİH YİNE DZEKO
SEZONA fırtına gibi giren Edin Dzeko, Alanya karşısında F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak. 38 yaşındaki emektar yıldız, 7 maçta 7 gol kaydetti. En-Nesyri yedek soyunacak.
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Kanarya seri peşinde
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