Kanarya seri peşinde

Ligde geçen hafta farklı Çaykur Rizespor (5-0) zaferiyle ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Rize'de bileğindeki sakatlığından dolayı oynamayanFenerbahçe, ligde Alanyaspor ile yaptığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.SEZONA fırtına gibi giren Edin Dzeko, Alanya karşısında F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak. 38 yaşındaki emektar yıldız, 7 maçta 7 gol kaydetti. En-Nesyri yedek soyunacak.