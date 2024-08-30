Kanarya seri peşinde

Ligde geçen hafta farklı Çaykur Rizespor (5-0) zaferiyle ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, bugün Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı, maç fazlasıyla 7 puanla liderlik koltuğunda bulunurken Akdeniz ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Rize'de bileğindeki sakatlığından dolayı oynamayan Osayi- Samuel'in, durumu maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor ile yaptığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
TERCİH YİNE DZEKO
SEZONA fırtına gibi giren Edin Dzeko, Alanya karşısında F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak. 38 yaşındaki emektar yıldız, 7 maçta 7 gol kaydetti. En-Nesyri yedek soyunacak.