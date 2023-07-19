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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Kanarya stopere doymuyor

UĞUR ÇEM
Kanarya stopere doymuyor

Son olarak Becao ve Djiku’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, 6 yıllık süreçte bu bölgeye 17 transfer gerçekleştirdi. Trabzonspor 13, Galatasaray ve Beşiktaş ise 9 takviye yaptı

Fenerbahçe'de Ali Koç, başkan olarak 6. yılını geçirirken bu dönemde stoper transferi gelenek halini aldı. Defansın göbeğinde bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte kadrosuna 17 takviye yaptı. Son olarak Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, Udinese'den 9 milyon Euro'ya transfer edilirken birkaç gün önce de Strasbourg ile sözleşmesi biten Alexander Djiku alındı. Böylelikle Kanarya, Koç döneminde stoper mevkiine 34.2 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödemiş oldu. Kim Min-jae, Sadık Çiftpınar ve Tisserand'dan ise 21.8 milyon Euro kazanıldı.



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Ezeli rakiplerden Trabzonspor, 8.1 milyon Euro'yu 13 stoper için verirken G.Saray ve Beşiktaş savunmanın merkezine 9'ar futbolcu aldı. Aslan'ın kasasından 27 milyon Euro, Beşiktaş'ın da 9.9 milyon Euro çıktı

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Kanarya stopere doymuyor
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