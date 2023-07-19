Kanarya stopere doymuyor

Son olarak Becao ve Djiku’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, 6 yıllık süreçte bu bölgeye 17 transfer gerçekleştirdi. Trabzonspor 13, Galatasaray ve Beşiktaş ise 9 takviye yaptı
Fenerbahçe'de Ali Koç, başkan olarak 6. yılını geçirirken bu dönemde stoper transferi gelenek halini aldı. Defansın göbeğinde bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte kadrosuna 17 takviye yaptı. Son olarakBrezilyalı stoper RodrigoBecao, Udinese'den 9 milyonEuro'ya transfer edilirken birkaçgün önce de Strasbourg ile sözleşmesibiten Alexander Djiku alındı. Böylelikle Kanarya, Koç döneminde stoper mevkiine 34.2 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödemiş oldu. Kim Min-jae,Sadık Çiftpınar veTisserand'dan ise 21.8milyon Euro kazanıldı.
DAHA AZ HARCADILAR
Ezeli rakiplerden Trabzonspor, 8.1 milyon Euro'yu 13 stoper için verirken G.Saray ve Beşiktaş savunmanın merkezine 9'ar futbolcu aldı. Aslan'ınkasasından 27 milyon Euro,Beşiktaş'ın da 9.9 milyon Euro çıktı