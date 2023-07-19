Kanarya stopere doymuyor

Fenerbahçe'de Ali Koç, başkan olarak 6. yılını geçirirken bu dönemde stoper transferi gelenek halini aldı. Defansın göbeğinde bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte kadrosuna 17 takviye yaptı.Böylelikle Kanarya, Koç döneminde stoper mevkiine 34.2 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödemiş oldu.Ezeli rakiplerden Trabzonspor, 8.1 milyon Euro'yu 13 stoper için verirken G.Saray ve Beşiktaş savunmanın merkezine 9'ar futbolcu aldı.