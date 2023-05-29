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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Kanarya, Tite’yle masaya oturdu!

Kanarya, Tite’yle masaya oturdu!

Jesus’un yerine geçecek isim için Brezilya basınından çok önemli bir iddia ortaya atıldı

Fenerbahçe'ye imza attığı günden itibaren Jorge Jesus'u, Flamengo ve milli takım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, bu kez sarı-lacivertlilerin başına geçecek ismi yazdı. Brezilya Milli Takımı'nın eski hocası Tite ile Fenerbahçe yönetiminin masaya oturduğu öne sürüldü. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı. UOL Esporte'de yer alan haberde; boşta olan deneyimli ismin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.

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Kanarya, Tite’yle masaya oturdu!
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