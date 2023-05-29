Kanarya, Tite’yle masaya oturdu!

Jesus’un yerine geçecek isim için Brezilya basınından çok önemli bir iddia ortaya atıldı
Fenerbahçe'ye imza attığı günden itibaren JorgeJesus'u, Flamengo ve millitakım için manşetlere taşıyan Brezilya basını, bu kez sarı-lacivertlilerin başına geçecek ismi yazdı. Brezilya MilliTakımı'nın eski hocası Titeile Fenerbahçe yönetimininmasaya oturduğu öne sürüldü. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın hocalığını yapan Tite, turnuvanın ardından görevi bırakmıştı. UOL Esporte'de yeralan haberde; boşta olan deneyimli ismin Brezilya dışından 4 takımla görüştüğü ve bunlardan birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.