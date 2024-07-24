Kanarya tur kapısını açtı

LUGANO karşısında sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in işbirliği galibiyeti getirdi. F.Bahçe'nin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol öncesinde penaltı aldıran isim olan Tadic, Boşnak oyuncunun ikinci golünün de asistinin sahibiydi. Tadic, geçen sezon toplamda 15 asist ile bu alanda takımının en etkili isimlerinden olmuştu.ekibini deviren isim, 3 golüyle Edin Dzeko oldu. Boşnak oyuncu hat-trick yaparak Türk takımlarında forma giyen isimler arasında da tarihe geçti. 38 yaş 128 gün ile sahaya adımını atan yıldız oyuncu, attığı 3 golle Nonda'yı (32 yaş, Galatasaray) geride bıraktı ve Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.Maçın kahramanı Edin Dzeko, attıkları gollerin güzel olduğunu ancak yedikleri üç golün kötü olduğunu söyledi. "Bu goller bize yakışmadı" diyen kaptan, Mourinho için ise şunları söyledi: "Onunla daha önceden de birbirimizi tanıyorduk. 1 aydır yan yana çalışıyoruz. O çok iyi bir karakter ama sinirli olduğunda da farklı bir karakter."Lugano karşısında 35. dakikada direğe takılan Sebastian Szymanski, etkili performansını asist ile süsledi. Geçen sezon F.Bahçe forması ile Avrupa'da 3 gol-7 asist ile en çok gol katkısına imzasını atan Polonyalı, dün Dzeko'nun üçüncü golündeki asisti ile 2 sezonda 11 gol katkısına ulaştı.Avrupa kupalarında F.Bahçe son 5 ön eleme turundan da mutlu ayrılan taraf durumunda. Sarılacivertliler dün ilk maçtan iyi bir skorla ayrılıp avantajı da ele geçirirken İstanbul'da turu geçen ekip olması halinde de kulüp tarihinin en etkili serisi olacak.