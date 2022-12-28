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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Kanarya Volkan gibi patladı

Samet YÜKSEL
Kanarya Volkan gibi patladı

Giresun ve Trabzon'a yenilen F.Bahçe, eski kaptanı Volkan Demirel'in takımını ezdi geçti… King ve Batshuayi ile rakibinin direncini ilk yarıdan kıran sarı-lacivertliler, Serdar ve Henrique ile farka gitti, maç fazlası ile lider oldu

Trabzonspor mağlubiyetinden sonra liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Hatayspor'un karşısına oldukça motive bir şekilde çıktı. İlk yarıyı King ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 önde kapatan sarı-lacivertliler ayrıca ilk 45'te tam 9 isabetli şut çekti. Erce'nin kritik kurtarışları ise farkın açılmasını önledi. İkinci yarının başlangıcına da taraftarın coşkusu damga vurdu. 8 Ocak'taki Galatasaray derbisi havasına erken giren tribünler sarı-kırmızılılar aleyhine tezahüratlarda bulundu. Maçın ikinci devresinde Hatayspor'a net bir fırsat tanımayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü ve disiplinini bir an olsun bırakmadı. Serdar Dursun ile Gustavo Henrique'nin golleri ile skor 4-0'a iderken F.Bahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna tekrardan oturdu.

KAFASINI ÇALIŞTIRDI
Joshua King'in ağları sarsmasıyla Fenerbahçe, bu sezonki 5. kafa golünü attı. Daha önce Enner Valencia 2 kez bu şekilde fileleri havalandırırken Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi de 1'er defa gol sevinci yaşadı. Kanarya bu alanda en iyi 3. takım olarak yer aldı.

KİNG: KEYİF ALIYORUM
King: "Kim oynarsa oynasın beraber çalışıyoruz ve iyi bir partner olmaya gayret gösteriyoruz. Gollerimizi de attık. F.Bahçe'de oynamaktan keyif alıyorum. Haydi F.Bahçe." Batshuayi: "Güzel bir reaksiyon gösterdik. Güçlü bir oyun sergiledik. Bunu sürdürmemiz lazım. King için de çok mutluyum. Zor bir dönemden sonra döndü ve golünü attı. Serdar Dursun da golünü attı. İkisi için de oldukça mutluyum."

HATAY'A KARŞI 5. VİTESTE
F.Bahçe, Süper Lig'de Hatay'ın kâbusu oldu… Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında ligdeki 5 maçta hiç yenilmezken 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

62 YIL SONRA REKORA YAKLAŞTI
F.Bahçe 4-0'lık Hatay galibiyeti ile birlikte ligde toplam 40 gole ulaştı ve maç başına 2.6'lık gol ortalaması yakaladı. Kanarya 1959-60 sezonunda 15 maçta 43 gol atarken 62 yıl sonra bu rekoruna yaklaştı.

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Kanarya Volkan gibi patladı
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