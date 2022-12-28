Kanarya Volkan gibi patladı

mağlubiyetindensonra liderlikkoltuğunuGalatasaray'akaptıran Fenerbahçe,Hatayspor'unkarşısına oldukça motive bir şekildeçıktı. İlk yarıyı King ve Batshuayi'ningolleriyle 2-0 önde kapatan sarı-lacivertlilerayrıcaErce'nin kritik kurtarışları ise farkın açılmasınıönledi. İkinci yarının başlangıcına dataraftarın coşkusu damga vurdu. 8 Ocak'takiGalatasaray derbisi havasına erken girentribünler sarı-kırmızılılar aleyhine tezahüratlardabulundu. Maçın ikinci devresindeHatayspor'a net bir fırsat tanımayan Fenerbahçe,oyunun kontrolünü ve disiplininibir an olsun bırakmadı. Serdar Dursun ileGustavo Henrique'nin golleri ile skor 4-0'aiderkenJoshua King'in ağları sarsmasıyla Fenerbahçe, bu sezonki 5. kafa golünü attı. Daha önce Enner Valencia 2 kez bu şekilde fileleri havalandırırken Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi de 1'er defa gol sevinci yaşadı. Kanarya bu alanda en iyi 3. takım olarak yer aldı.King: "Kim oynarsa oynasın beraber çalışıyoruz ve iyi bir partner olmaya gayret gösteriyoruz. Gollerimizi de attık. F.Bahçe'de oynamaktan keyif alıyorum. Haydi F.Bahçe." Batshuayi: "Güzel bir reaksiyon gösterdik. Güçlü bir oyun sergiledik. Bunu sürdürmemiz lazım. King için de çok mutluyum. Zor bir dönemden sonra döndü ve golünü attı. Serdar Dursun da golünü attı. İkisi için de oldukça mutluyum."F.Bahçe, Süper Lig'de Hatay'ın kâbusu oldu… Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında ligdeki 5 maçta hiç yenilmezken 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.F.Bahçe 4-0'lık Hatay galibiyeti ile birlikte ligde toplam 40 gole ulaştı ve maç başına 2.6'lık gol ortalaması yakaladı. Kanarya 1959-60 sezonunda 15 maçta 43 gol atarken 62 yıl sonra bu rekoruna yaklaştı.