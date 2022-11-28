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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Kanarya’da şok gelişme

Kanarya’da şok gelişme
Altyapıya futbolcu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katmıştı. İstanbul'a gelerek 3 yıllık amatör sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada terör örgütüne destek veren paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan genç oyuncunun sözleşmesini feshetti. Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen Ozan'ın avukatlarıyla yapılan görüşmenin ardından yolların ayrıldığı öğrenildi.

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Kanarya’da şok gelişme
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