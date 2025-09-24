Kanarya’dan ayrıldı İspanya’da kral oldu

Yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilerden İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık gidenOrta sahadaki oyun kurulumuyla ve dinamik oyunuyla dikkat çeken Faslı futbolcu için Betis cephesinde hareketlilik yaşandı. İspanya basınından Gol Digital'in haberine göre;Haberde R.Betis yönetiminin F.Bahçe ile masaya oturacağı belirtildi. Ancak sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis talebi halinde zorlu bir süreç olacağı ve bunun da taraftarların desteğiyle aşılabileceği aktarıldı. Amrabat, La Liga'da 2 maçta 107 dakika süre buldu, skor katkısı sağlayamadı.