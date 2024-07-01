Kanarya’dan çifte bomba!

Fenerbahçe'de forvet transferi için hareketli günler yaşanıyor. Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-lacivertliler, iki ismi birden kadrosuna katacak: Ayoub El Kaabi ve Youssef En-Nesyri… Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında görmeyi çok istediği ve listenin ilk sırasında olanİspanyol kulübüyle 1 sezon dana sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki santrforun transferinin, F.Bahçe'nin ısrarcı tavrı sebebiyle kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.El Kaabi'de ise süreç daha hızlı işledi. Olympiakos ile geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 50 resmi maça çıkarken 33 gol, 3 asistle oynadı.Sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu, Yunan ekibinin yeni kontrat teklifini reddetti. Birçok taliplisine rağmen Faslı futbolcunun F.Bahçe ile anlaştığı öğrenildi. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı. El Kaabi 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Hatayspor forması giymişti.