Kanarya’dan dev zafer

İlk yarıda gol sesi çıkmadı, 48’de Batshuayi ikinci sarıdan atıldı. 55’te kazanılan penaltıyı Valencia ağlara gönderip sarı-lacivertlileri zafere taşıdı. Fenerbahçe üst üste 5. maçından galibiyetle ayrılırken;
LİGİN PENALTI CANAVARI
Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü Valencia bu sezon kazanılan penaltılarda takımını taşıyan isim oldu. Deneyimli oyuncu ligdeki 6 penaltıdan dördünün başına geçerken tamamını golle sonuçlandırdı. Bir penaltıyı Pedro kaçırırken diğerini ise Batshuayi ağlarla buluşturdu.
ALTIN BULDU!
Sarı-lacivertliler Sivas'ı penaltı ile devirirken ligin de en çok beyaz noktaya giden takımı durumunda. Fenerbahçe, Yiğido karşısında 6. penaltısını kullandı.
EVİNDE FARKLI
Bu sezon F.Bahçe'nin iç sahadaki üstünlüğü dün de devam etti. 2022-23'te sahasında hiç yenilmeyen Kanarya, 6. galibiyetini Sivas karşısında alırken bir kez de berabere kalarak (Ümraniye, 3-3) toplamda 19 puanı evinde topladı.
GOLÜ İZLEMEDİ!
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, heyecandan penaltıyı izlemedi… Alioski'nin düşürüldüğü pozisyon sonrasında kazanılan 55. dakikadaki penaltıda Valencia topun başına geçerken Portekizli teknikadam ise buz kovasınınüzerine oturdu vepozisyonu izlemedi.
'DÜNYA KUPASI DEĞİL F.BAHÇE!'
Golüyle takımına 3 puanı getiren Enner Valencia, maç sonu şunları söyledi: "Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu. Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz."