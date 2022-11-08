Kanarya’dan dev zafer

Kanarya'nın Ekvadorlu golcüsü Valencia bu sezon kazanılan penaltılarda takımını taşıyan isim oldu. Deneyimli oyuncu ligdeki 6 penaltıdan dördünün başına geçerken tamamını golle sonuçlandırdı. Bir penaltıyı Pedro kaçırırken diğerini ise Batshuayi ağlarla buluşturdu.Sarı-lacivertliler Sivas'ı penaltı ile devirirken ligin de en çok beyaz noktaya giden takımı durumunda. Fenerbahçe, Yiğido karşısında 6. penaltısını kullandı.Bu sezon F.Bahçe'nin iç sahadaki üstünlüğü dün de devam etti. 2022-23'te sahasında hiç yenilmeyen Kanarya, 6. galibiyetini Sivas karşısında alırken bir kez de berabere kalarak (Ümraniye, 3-3) toplamda 19 puanı evinde topladı.F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, heyecandan penaltıyı izlemedi… Alioski'nin düşürüldüğü pozisyon sonrasında kazanılan 55. dakikadaki penaltıda Valencia topun başına geçerkenGolüyle takımına 3 puanı getiren Enner Valencia, maç sonu şunları söyledi: "Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu. Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz."