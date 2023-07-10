Kanarya’dan tatsız prova

Pari Premier Cup’taki ilk karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Penaltı atışlarından Rossi ve İrfan Can faydalanamayınca İsmail Kartal’ın ekibi mağlup oldu
Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Pari Premier Cup'taki ilk karşılaşmasında Zenit ile oynarken, normal süresi 0-0 biten müsabakayı penaltılarla 4-3 kaybetti. İsmail Kartal 4-2-3-1dizilişini tercih etti.İsmail Yüksek-Araove önlerinde MertHakan ile rakibini bozmaya çalıştı. Ancak ilk yarıda Zenit daha iyi gözüken taraftı. Özellikle Sangare ve Serdar Aziz ikilisi çok aksarken, İrfan CanEğribayat'ın başarılı bir performansıvardı.
DZEKO YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKAMADI
İlk devrede tehlikeli pozisyon bulmakta zorlanan F.Bahçe, ikinci yarıya ise iyi başladı. Fakatdaha hareketli bir oyun sergileyip,baskı yapmasına rağmengolü bir türlü bulamadı. İsmail Kartal bu maçta Edin Dzeko'ya forma vermezken, savunmada hata yapmayan F.Bahçe, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Müsabaka penaltılara giderken Rossi ve İrfan Can Kahveciatışlarını gole çeviremeyince, 4- 3'le kazanan Zenit oldu.
KİM NASIL OYNADI? RYAN KENT: 83 dakika sahada kaldı. Özellikle ilk yarıda çok etkisizdi. Hiç risk almadan oynadı.
En iyi özelliği olan hızı ve süratini bu maçta gösteremedi. GUSTAVO HENRIQUE: Serdar Aziz ile uyumsuzluğu dikkat çekti. Savunma arkasına atılan toplarda başarısızdı. OOSTERWOLDE: Genç sol bek geçen sezondan aldığı eleştirileri kafasına takmış gibiydi.
Kendini göstermek için ekstra riskler aldı ve topla süratli çıkışları dikkat çekti. MERT HAKAN: Oldukça hareketliydi. Hem hücuma hem de savunmaya katkı sağladı. İSMAIL YÜKSEK: Temposuyla dikkat çekti. Özellikle savunma tarafında birçok top kesti. İsmail Kartal için yeni sezonun önemli orta saha oyuncularından olacağının sinyallerini verdi.