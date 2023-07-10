Kanarya’dan tatsız prova

Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Pari Premier Cup'taki ilk karşılaşmasında Zenit ile oynarken, normal süresi 0-0 biten müsabakayı penaltılarla 4-3 kaybetti. İsmail Kartalrakibini bozmaya çalıştı. Ancak ilk yarıda Zenit daha iyi gözüken taraftı. Özellikle Sangare ve Serdar Aziz ikilisi çok aksarken,İlk devrede tehlikeli pozisyon bulmakta zorlanan F.Bahçe, ikinci yarıya ise iyi başladı.İsmail Kartal bu maçta Edin Dzeko'ya forma vermezken, savunmada hata yapmayan F.Bahçe, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Müsabaka penaltılara giderken4- 3'le kazanan Zenit oldu.83 dakika sahada kaldı. Özellikle ilk yarıda çok etkisizdi. Hiç risk almadan oynadı.En iyi özelliği olan hızı ve süratini bu maçta gösteremedi.Serdar Aziz ile uyumsuzluğu dikkat çekti. Savunma arkasına atılan toplarda başarısızdı.Genç sol bek geçen sezondan aldığı eleştirileri kafasına takmış gibiydi.Kendini göstermek için ekstra riskler aldı ve topla süratli çıkışları dikkat çekti.Oldukça hareketliydi. Hem hücuma hem de savunmaya katkı sağladı.Temposuyla dikkat çekti. Özellikle savunma tarafında birçok top kesti. İsmail Kartal için yeni sezonun önemli orta saha oyuncularından olacağının sinyallerini verdi.