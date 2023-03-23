Kanarya’nın %64’ü yok!

Valencia, Batshuayi ve King; Fenerbahçe’nin ligdeki 61 golünün 39’una imzasını atarken 54 puanın da 28’ini kazandırdı. Oynaması muhtemel Rossi, Serdar ve Pedro’nun toplam gol sayısı sadece beş!
Alanyaspor maçından galibiyetle dönerek 60 puanlılider Galatasarayile farkı eriten,bir maçıeksik 54 puanlıFenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu Beşiktaş derbisi öncesi strese neden oldu. Milli Takım dönüşü kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertlilerin üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King takımdaki yerlerini alamayacak. Buisimlerin uzun süreli eksikliğisadece derbi değil, ara haftalarınoynanacağı ligde gelecek maçlariçin de sıkıntı. Çünkü bu 3 forvet bu sezon F.Bahçe'de gol yükünü sırtladı.
ALTERNATİFLERİN PERFORMANSI SINIFI GEÇEMEDİ
Valencia başta olmak üzere Batshuayi ve King; bu sezon attıkları gollerle Fenerbahçe'yi pek çok sıkıntılı maçta ipten almayı bildi. 33 yaşındaki Valencia, 25 gol-4 asist kaydederken partneri Batshuayi de 10 golün altına imzasını atıp 1 asist gerçekleştirdi. Jesus'un yine prensleri arasında yer alan King ise 4 gollük performans sergiledi. İleri uçta oynayabilen Rossi 3 kez rakibiavlarken Serdar Dursun ve Joao Pedrosadece 1'er gol atabildi. Bu üç isim, Kanarya'nın ligde ağlara yolladığı 61 golün 39'unu atıp yüzde 64'üne katkı sağladı ve alınan 54 puanın da 28'ini kazandırdı.
SÜPER LİG'DEKİ GOLLERI 16 FARKLI FUTBOLCU ATTI
Bu arada Jorge Jesus'un takımında herkes golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Fileleri bulan 61 golün 60'ı 16 ismin ayağından gelirken 1'ini rakip oyuncu kendi kalesine yolladı. Valencia 25, Batshuayi 10 ve King'in 4 golle başı çektiği listede İrfan Can ve Rossi3'er kez ağları havalandırdı. Emre Mor,Crespo, Arda ve Lincoln 2'şer gol attı. Ferdi,Szalai, Alioski, Zajc, Pedro, Serdar Dursunve Berisha da birer defa bu sevinci yaşadı.
GÜNÜN SORUSU Valencia, Batshuayi ve King, Beşiktaş derbisinde yok. 3 forvetinden yoksun Jesus ne yapmalı?
GÜRCAN BİLGİÇ
Karalar bağlamaya hiç gerek yok!
Sezon başından beri Fenerbahçe'nin attığı 91 golün 50'si (gol-asist) bu oyunculardan gelmiş. Dolayısıyla takımın oyun gücü değişmese bile skor problemi yaşama ihtimali var. Ama şu da bir gerçek; bu sezon 16 oyuncu skora katkı yapmış. Yani Fenerbahçesadece santrforuyla gol atan bir takımdeğil. Bu durum eksiklerin olacağı maçlar için 'Karalar bağlama'yı çok gerektirmiyor. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam, geçen sene Serdar Dursun'la oynanan Beşiktaş derbisinin (1-1) görüntülerini Jesus'a seyrettirir; 'Bak bu takım böyle deoynayıp başarıyor' derim. Portekizli hoca, muhtemelen Serdar Dursun-Pedro ikilisine göre plan yapıyordur. Jesus'un bu sene takıma kattığı enönemli şey oyun gücüydü. 3 forvet de bu oyunun son noktaları. Fenerbahçe, takım olarak topu rakip ceza alanına taşıyor. Bu süreci şans bulamayan, formsuz olanlar için (Serdar Dursun-Pedro) fırsat olarak değerlendirmek gerekir.
BÜLENT TİMURLENK
Sadece derbi değil bolca ara hafta var
Valencia'nın sezon boyunca yaptıklarına bakarsanız, Batshuayi'nin de çoğu zaman yokluğunda kimsenin 'Eyvah' demediği Fenerbahçe'de, gol krallığına uzak ara koşan Ekvadorlu forvetin, yokluğu sadece derbi değil sonrası için de büyük baş ağrısı olacak. Üstüne bir de King'in sakatlığını eklediğinizde geriye sadece Serdar Dursun kalıyor ki onu da sakat isimlerle kantara çıkarabilmek mümkün değil. Jesus'un oyun planında özgürlük verdiğiValencia'nın sürekli topu isteyen, oyunun içinde kalan forvet karakteri Fenerbahçe'yi bugünlere getirdi. Dünya Kupası ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve yüksekten uçan Valencia'nın sahaya döneceği tarihin netleşmesi daha net bir yorum yaptırır. Jesus, Serdar Dursun'un arkasındakalabalık bir orta saha ile 4-5-1'itercih edecektir. Unutmayalım milliara sonrası fikstürde bolca ara haftalarvar. Kısaca sakat futbolcular haftada birden fazla maç kaçırmış olacak.
ALİ GÜLTİKEN
Oyun içi hamleler iyi hesaplanmalı Hepsi sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken ve galibiyete en çok katkı sağlayan isimler. Bunların yanında kulübe lideri Jesus da cezalı. Bunlar Fenerbahçe için ciddi eksiklikler. Eldeki oyunculara baktığımızda Serdar Dursun ve Pedro'yu görüyoruz. Ancak önemli bir detay var ki; forvetteikisi ile birlikte başladığında oyunun ilerleyenbölümlerinde hamle yapacak santrforu kalmayacak. O yüzden bunlardan biri ile başlayıp, farklı bir oyun düzenini seçebilir. Rossi ile birlikte oynayacak kanatlarda İrfan Can, Arda veya Mert Hakan'ı kullanabilecek bir oyuncu dizilimine gidebilir. Bu maç ikitakım açısından da çok değerli. Fenerbahçe'nin şampiyonlukla ilgili bir şeyler söyleyebilmesi için oyuncu seçiminden maç içindeki hamlelere kadar her şeyi çok doğru yapması gerek. Hepsini doğru yapsa bile çok formda ve tüm oyuncuların güveninin yerine geldiği Beşiktaş'ın da Fenerbahçe kadar maça ortak olacağını unutmamak gerek.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Serdar Dursun ve iki kanatla oynamalı Elinde bir bölge için önemli isimlerden alternatifler varsa da kendine bakan, her zaman kuvvetli olan oyuncuyu göz ardı etmeyeceksin. İşte şimdi Serdar Dursun'a, Jesus'un ciddi ihtiyacı var. Ben Pedro'yu çok beğeniyordum. Cagliari'de müthiş performansı vardı. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve sezon başı hazırlığı yapmayışı ile fizik olarak düştüğü için hiçbir katkı sağlayamadı. Herkesin görüşünden ayrı olarak Batshuayi'nin fizik açıdan iyi olmadığı görüşündeyim. King de aynı şekilde. Onun için sakatlar içindeki tek ve en büyük kayıp Valencia'dır. Benim tavsiyem;çift forvetten vazgeçip tek forvet oynaması.Serdar Dursun ve iki kanat forvetiyle üçlü birdiziliş daha doğru olur. Hiç olmazsa kanat atakları artar, rakibin defans yerleşimi biraz arızaya uğrar. Üçlü defans oynarsa orta sahada mutlakabirinci seçenek İsmail Yüksekolmalı. Ferdi solda, Osayi sağda oynayacak gibi ama bana göre Ferdi her zaman sağ tarafta daha etkili.