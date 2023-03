Kanarya’nın %64’ü yok!

Alanyaspor maçından galibiyetle dönereksakat oyuncuların çokluğu Beşiktaş derbisi öncesi strese neden oldu. Milli Takım dönüşü kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertlilerin üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King takımdaki yerlerini alamayacak.Çünkü bu 3 forvet bu sezon F.Bahçe'de gol yükünü sırtladı.Valencia başta olmak üzere Batshuayi ve King; bu sezon attıkları gollerle Fenerbahçe'yi pek çok sıkıntılı maçta ipten almayı bildi. 33 yaşındaki Valencia, 25 gol-4 asist kaydederken partneri Batshuayi de 10 golün altına imzasını atıp 1 asist gerçekleştirdi. Jesus'un yine prensleri arasında yer alan King ise 4 gollük performans sergiledi. İleri uçta oynayabilenBu üç isim, Kanarya'nın ligde ağlara yolladığı 61 golün 39'unu atıp yüzde 64'üne katkı sağladı ve alınan 54 puanın da 28'ini kazandırdı.Bu arada Jorge Jesus'un takımında herkes golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Fileleri bulan 61 golün 60'ı 16 ismin ayağından gelirken 1'ini rakip oyuncu kendi kalesine yolladı. Valencia 25, Batshuayi 10 ve King'in 4 golle başı çektiği listedebaşından beri Fenerbahçe'nin attığı 91 golün 50'si (gol-asist) bu oyunculardan gelmiş. Dolayısıyla takımın oyun gücü değişmese bile skor problemi yaşama ihtimali var. Ama şu da bir gerçek; bu sezonYaniBu durum eksiklerin olacağı maçlar için 'Karalar bağlama'yı çok gerektirmiyor. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam, geçen sene Serdar Dursun'la oynanan Beşiktaş derbisinin (1-1) görüntülerini Jesus'a seyrettirir;derim. Portekizli hoca, muhtemelen Serdar Dursun-Pedro ikilisine göre plan yapıyordur.3 forvet de bu oyunun son noktaları. Fenerbahçe, takım olarak topu rakip ceza alanına taşıyor. Bu süreci şans bulamayan, formsuz olanlar için (Serdar Dursun-Pedro) fırsat olarak değerlendirmek gerekir.sezon boyunca yaptıklarına bakarsanız, Batshuayi'nin de çoğu zaman yokluğunda kimsenindemediği Fenerbahçe'de, gol krallığına uzak ara koşan Ekvadorlu forvetin, yokluğu sadece derbi değil sonrası için de büyük baş ağrısı olacak. Üstüne bir de King'in sakatlığını eklediğinizde geriye sadece Serdar Dursun kalıyor ki onu da sakat isimlerle kantara çıkarabilmek mümkün değil.sürekli topu isteyen, oyunun içinde kalan forvet karakteri Fenerbahçe'yi bugünlere getirdi. Dünya Kupası ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve yüksekten uçan Valencia'nın sahaya döneceği tarihin netleşmesi daha net bir yorum yaptırır. Jesus,UnutmayalımKısaca sakat futbolcular haftada birden fazla maç kaçırmış olacak.sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken ve galibiyete en çok katkı sağlayan isimler. Bunların yanındaBunlar Fenerbahçe için ciddi eksiklikler. Eldeki oyunculara baktığımızda Serdar Dursun ve Pedro'yu görüyoruz. Ancak önemli bir detay var ki;O yüzden bunlardan biri ile başlayıp, farklı bir oyun düzenini seçebilir. Rossi ile birlikte oynayacak kanatlarda İrfan Can, Arda veya Mert Hakan'ı kullanabilecek bir oyuncu dizilimine gidebilir.Fenerbahçe'nin şampiyonlukla ilgili bir şeyler söyleyebilmesi için oyuncu seçiminden maç içindeki hamlelere kadar her şeyi çok doğru yapması gerek. Hepsini doğru yapsa bile çok formda ve tüm oyuncuların güveninin yerine geldiği Beşiktaş'ın da Fenerbahçe kadar maça ortak olacağını unutmamak gerek.bir bölge için önemli isimlerden alternatifler varsa da kendine bakan, her zaman kuvvetli olan oyuncuyu göz ardı etmeyeceksin. İşte şimdi Serdar Dursun'a, Jesus'un ciddi ihtiyacı var. Ben Pedro'yu çok beğeniyordum. Cagliari'de müthiş performansı vardı. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve sezon başı hazırlığı yapmayışı ile fizik olarak düştüğü için hiçbir katkı sağlayamadı. Herkesin görüşünden ayrı olarak Batshuayi'nin fizik açıdan iyi olmadığı görüşündeyim. King de aynı şekilde. Onun için sakatlar içindeki tek ve en büyük kayıp Valencia'dır.Hiç olmazsa kanat atakları artar, rakibin defans yerleşimi biraz arızaya uğrar.Ferdi solda, Osayi sağda oynayacak gibi ama bana göre Ferdi her zaman sağ tarafta daha etkili.