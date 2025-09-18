Kanarya’nın canı sıkıldı!

Pazar günü seçime gidecek olan Kanarya, aynı gün Kasımpaşa ile karşılaşacak



BU KEZ KAZANDIRAMADI!

Milli ara öncesinde 3-1 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 kez ağları havalandıran, zorlu Trabzonspor maçında da attığı golle takımını galibiyete taşıyan Youssef En-Nesyri, hız kesmedi. 90 dakika boyunca sürekli fırsat arayan Faslı yıldız, 76. dakikada Cenk Tosun'un asistinde fileleri sarstı. Ancak tecrübeli yıldızın attığı gol galibiyete yetmedi.





TOPU ELİNDEN KAÇIRDI!

STATÜ gereği Ederson'un oynayamadığı karşılaşmada eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat, son anlarda yaptığı büyük hatayla takımını yaktı. 90+3. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir'in kafayı vurduğu top, 27 yaşındaki file bekçisinin ellerinin arasından kayıp ağlarla buluştu. Büyük üzüntü yaşayan İrfan Can'ı arkadaşları teselli etti.

VAR ÇAĞIRMADI AYDIN BİTİRDİ!

Maçın son dakikasında Alanya ceza sahası içinde yaşanan iki pozisyon için Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. İlkinde Oosterwolde'nin düşürüldüğü, devamında da Güven'in koluna çaptan topta… Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Cihan Aydın, çağrı gelmeyince son düdüğü çalarak maçı bitirdi.

ONLAR DA UTANSIN!

F.BAHÇE'DE kaptanlar Mert Hakan ve Skriniar ile İrfan Can Kahveci, Oosterwolde ve Cenk Tosun hakem yönetimine tepkiliydi. Mert Hakan şöyle konuştu: "Aldığımız sonuçtan dolayı utanıyoruz. Camianın, başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Ama rakip oyuncunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de umarım utanırlar."



TALİSCA ATAMADI KADIKÖY YIKILDI!

54. DAKİKADA Fred'in vuruşunda top Enes'in koluna çarptı. VAR çağrısıyla pozisyonu ekrandan izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterirken beyaz noktaya gelen Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul'u aşamadı. Kaçan penaltı sonrasında Brezilyalı yıldızı ıslıklayan taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Bu arada bu sezon Süper Lig'de kullandığı iki penaltıyı da kaçıran Talisca (Göztepe ve Alanyaspor), daha önceki 4 penaltının tamamını gole çevirmişti.