Kanarya’nın muhteşem ikilisi

BU sezon resmi maçlarda 32gol atıp, 7 asist yapan EnnerValencia ile 18 gol-2 asist kaydedenMichy Batshuayi, kalanmaçlarda da teknik heyet vetaraftarın en güvendiği isimler.50 gole imza atan muhteşem ikilidenValencia, Süper Lig'de 28golle krallık yarışında da zirvedeyer alıyor. Batshuayi iseligde 12 gol sevinciyaşadı.
Kocaman hedef
EnnerValencia, 28 golle kulübün efsanelerinden Alex'i yakalamıştı. Bir gol atması halinde ise Aykut Kocaman'ın 29 gollü rekorunu egale edecek. Kalan iki karşılaşmada fileleri iki kez havalandırması durumunda sarı-lacivertli forma ile en çok gol atan isim olmayı başaracak.