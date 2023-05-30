Kanarya’nın muhteşem ikilisi

BU sezon resmi maçlarda, kalanmaçlarda da teknik heyet vetaraftarın en güvendiği isimler.muhteşem ikilidenkrallık yarışında da zirvedeyer alıyor.sevinciyaşadı.EnnerValencia, 28 golle kulübün efsanelerinden Alex'i yakalamıştı. Bir gol atması halinde ise Aykut Kocaman'ın 29 gollü rekorunu egale edecek. Kalan iki karşılaşmada fileleri iki kez havalandırması durumunda sarı-lacivertli forma ile en çok gol atan isim olmayı başaracak.