Kanarya’nın rakibini tanıyalım

F.Bahçe'nin bugün karşılaşacağı Moldova temsilcisi Zimbru'yu mercek altına aldı:direktörlüğünü Lilian Popescu yaparken, 8 takımlı Moldova Ligi'ni geçtiğimiz yıl 3'üncü bitirerek Avrupa vizesi aldılar.8 şampiyonluğu bulunmasına rağmen son lig kupasını 23 yıl önce (1999-2000) müzelerine götürdüler.temsilci, savunmada 3'lü kurgudan vazgeçmiyor. Hücuma kanatlarla başlayan Zimbru'da orta saha kalabalık tutulup santrfor bölgesi daima iki isimden oluşuyor.3.4 milyon Euro piyasa değeri bulunurken en değerli oyuncusu 21 yaşındaki Mihail Stefan (300 bin Euro).sol kanat Alexandru Dedov, geçen sezon 12 gollük (8 gol-4 asist) performansıyla öne çıktı.SOAR Academy'den alınan Ibrahima Soumah (19 yaş) orta sahada bitmeyen enerjisiyle F.Bahçe'yi zorlayabilecek isimler arasında yer alıyor.Fenerbahçe ile forma sponsoru OTOKOÇ arasındaki anlaşmanın finansal şartları belli oldu. Sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu anlaşma imzalandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca takımın Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarıları ile birlikte azami 46 milyon 500 bin lira net başarı primi ödeneceği de açıklamada yer aldı.SAHASINDAKİ son maçını 30 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni hocası ve yenilenen kadrosu ile taraftarının karşısına çıkacak. Moldova temsilcisi Zimbru ile oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak ve Sırp hakem Nenad Menakovic yönetecek. Yeni transferlerden Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz isimleri UEFA listesinde olmadığı için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezonun flaş transferlerinden Dzeko, Tadic, Djiku ve Szymanski'nin ise 11'de sahaya çıkması bekleniyor.