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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Kanat takviyesi King’e bağlı!

Samet YÜKSEL
Kanat takviyesi King’e bağlı!

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve yavaş yavaş sahalara dönen 31 yaşındaki futbolcu, bekleneni verebilirse ara dönemde sola yeni isim alınmayacak. Sadece stoper ve ön libero takviyesi olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti. Ancak sol kanada yapılacak takviye şimdilik askıya alındı. Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek. Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak. Bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi. Ajax altyapısından yetişen ve Rus ekibiyle Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, bu sezon 19 maçta 7 gol ve 8 asiste oynadı.

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Kanat takviyesi King’e bağlı!
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