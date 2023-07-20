Kanatları sevmiyorum

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, kanatlarda da görev yaptığını ancak kenarda oynamaktan pek haz etmediğini söyledi. 24 yaşındaki yıldız, "Daha çok orta saha orijinli bir futbolcuyum.Futbol karakteri olarak savaşmayı, pres yapmayı ve koşmayı seven bir futbolcuyum. Ben futbol yetenekleri bakımından da iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum" dedi.Szymanski, sözlerini şöyle sürdürdü:Buraya gelmemdeki ana sebep bu diyebilirim. Başkanımızla ve sportif direktörümüzle yaptığım konuşmalardan büyük bir ailenin içinde olabileceğimi hissetim. Şunu biliyorum ki, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü.Buradaki ortam çok iyi. Takım arkadaşlarım, herkes bana yardımcı oluyor. Zaten bir futbolcunun yeni takımına giderken isteyeceği şey budur."Kendisine örnek olarak Lionel Messi'yi aldığını dile getiren Sebastian Szymanski, "Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Buna şüphe yok ama benim tercihim Messi" ifadelerini kullandı. Polonyalı oyuncu, taraftarlardan sezon boyunca kendilerini desteklemelerini de istedi