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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Kanatları sevmiyorum

Kanatları sevmiyorum

“Daha çok orta saha orijinliyim. Oyun karakterimi ‘Savaşmak, pres yapmak ve koşmak’ sözleriyle özetleyebilirim. Futbol yetenekleri bakımından da iyi olduğumu düşünüyorum”

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, kanatlarda da görev yaptığını ancak kenarda oynamaktan pek haz etmediğini söyledi. 24 yaşındaki yıldız, "Daha çok orta saha orijinli bir futbolcuyum. 10 numara ya da 8 numara arasında benim için fark yok, ikisinde de oynayabiliyorum. Futbol karakteri olarak savaşmayı, pres yapmayı ve koşmayı seven bir futbolcuyum. Ben futbol yetenekleri bakımından da iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ
Szymanski, sözlerini şöyle sürdürdü: "F.Bahçe beni çok istedi. Bu hissi yaşamak önemliydi. Buraya gelmemdeki ana sebep bu diyebilirim. Başkanımızla ve sportif direktörümüzle yaptığım konuşmalardan büyük bir ailenin içinde olabileceğimi hissetim. Şunu biliyorum ki, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Adaptasyon dönemini hızlı bir şekilde atlatıyorum. Buradaki ortam çok iyi. Takım arkadaşlarım, herkes bana yardımcı oluyor. Zaten bir futbolcunun yeni takımına giderken isteyeceği şey budur."

İDOLÜM MESSİ
Kendisine örnek olarak Lionel Messi'yi aldığını dile getiren Sebastian Szymanski, "Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Buna şüphe yok ama benim tercihim Messi" ifadelerini kullandı. Polonyalı oyuncu, taraftarlardan sezon boyunca kendilerini desteklemelerini de istedi

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Kanatları sevmiyorum
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