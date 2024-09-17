Kaptan göreve!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başından bu yana ilk 11'de oynattığı Edin Dzeko'yu keserek En-Nesyri'ye Kasımpaşa maçında forma şansı verdi. Ancak tecrübeli teknik adam, Faslı oyuncudan beklenen etkiyi alamadı.Beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray derbisine 11'de başlamayacağı öğrenildi. Sosyal medyada da yıldız isme eleştiriler vardı. 20 milyon Euro'ya alınan tecrübeli oyuncu için 'Akan oyunda hiç yok. Dzeko çok daha faydalı. Sadece kontratak forveti' yorumları yapıldı. Mourinho'nun, cumartesi günü G.Saray derbisinde Dzeko'ya görev vereceği bildirildi.Mourinho, Galatasaray müsabakası için "Sıradan bir maç, henüz çalışmadım" açıklaması yapsa da Kasımpaşa karşısında derbinin diziliş ve taktiğini test etti.Sarı-lacivertliler savunmada risk almadan garanti bir şekilde dizilirken, beklerden bir tanesini de hücuma göndermedi. Fenerbahçe, topa sahip olduğunda zaman zaman Jayden Oosterwolde'yi, bazen de Mert Müldür'ü stoperleştirerek 3-2-4-1 şeklinde oyun kurdu. Merkez ikili dinamo, sürekli dönüşen ve değişen İsmail-Fred'den oluştu. Çağlar veya Oosterwolde oyun kurarken topu ilk olarak Fred'le buluşturdu ve ileri dörtlüde ise Saint-Maximin, Szymanski, merkeze kayan Tadic ve sağda Mert Müldür yer aldı. Ancak oynanan oyun, beklenen etkiyi yaratmadı.